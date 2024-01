WiFi 7: Οι αλλαγές που φέρνει η επόμενη γενιά του ασύρματου οικιακού διαδικτύου

Το Wi-Fi 7 είναι μια αναβάθμιση ταχύτητας του Wi-Fi, ώστε να μπορεί να μεταφέρει δεδομένα με ταχύτερο ρυθμό από ποτέ. Εκτός από γρήγορες ταχύτητες και μεγαλύτερο εύρος ζώνης, υπόσχεται και πολλές καινοτόμες αλλαγές στην τεχνολογία wifi.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TheVerge, η Wi-Fi Alliance αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι το Wi-Fi 7 θα είναι καλύτερο από τα υπάρχοντα πρότυπα για streaming υψηλού εύρους ζώνης και gaming. Ο Κέβιν Ρόμπινσον, διευθύνων σύμβουλος της Wi-Fi Alliance, δήλωσε στον ιστότοπο The Verge ότι το Wi-Fi 7 είναι η «πρώτη γενιά που δημιουργήθηκε από την αρχή» αναφερόμενος στη ζώνη 6GHz – η οποία καλύπτει ευρύτερο φάσμα και μειώνει παράλληλα τις παρεμβολές.

Οι δρομολογητές έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά από εταιρείες όπως η Netgear, η TP-Link και η Eero. Οι εν λόγω δρομολογητές ενδέχεται να λάβουν πιστοποίηση στο μέλλον, ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα είναι συμβατοί με συσκευές Wi-Fi 7.

Wi-Fi’s next big upgrade is officially here https://t.co/YkZlqUQN6V