46η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ: Τριάντα επιχειρήσεις και περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας - Real.gr

Την 46η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου (Σκαλτσοδήμου 9, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30131), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 30 επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-agrinio-2025.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με εκπροσώπους επιχειρήσεων, να πραγματοποιήσουν άμεσα αρχικές συνεντεύξεις εργασίας, καθώς και να λάβουν καθοδήγηση από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) για τις υπηρεσίες και τις δράσεις της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό βιογραφικών και να εντοπίσουν το ανθρώπινο δυναμικό που αναζητούν.

Πληροφορίες για τις υπηρεσίες της ΜΕΜΜΕ είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dypa.gov.gr/memme.

Περισσότερα για τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο: www.dypa.gov.gr.