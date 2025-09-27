51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή»: Στο πλευρό φαντάρων και αξιωματικών ενάντια στον πόλεμο ο Δημήτρης Κουτσούμπας - Real.gr

Τον «Χώρο Φαντάρων και Αξιωματικών ενάντια στον πόλεμο», στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - "Οδηγητή", επισκέφθηκε χθες Παρασκευή ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο όποιος έτυχε θερμής υποδοχής. Συνομίλησε με νέους στρατευμένους, αξιωματικούς και απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Τον συνόδευσαν ο Δημήτρης Αρβανιτάκης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και ο Θοδωρής Κωτσαντής, Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ. Παρευρέθηκε επίσης ο βουλευτής του Κόμματος Νίκος Παπαναστάσης, αντισυνταγματάρχης ε.α.

Τον Δ. Κουτσούμπα καλωσόρισε στον χώρο ο Γιάννης Ντουνιαδάκης, Υποναύαρχος ΠΝ ε.α. ενώ τους παρευρισκόμενους στον συγκεκριμένο χώρο καλωσόρισε ο Βασίλης Πύρρος, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ.

«Στον μεγάλο αριθμό προβλημάτων των στρατιωτικών, των νέων στρατευμένων και των στελεχών των υπολοίπων σωμάτων ασφαλείας» – τα όποια έχουν αναδειχτεί από το ΚΚΕ και κοινοβουλευτικά από πολλές ερωτήσεις και αναφορές βουλευτών του – αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του ο Δ. Κουτσούμπας.

Τα προβλήματα των στρατιωτικών, όπως σημείωσε, «δεν διαφέρουν από αυτά που αντιμετωπίζουν όλες οι ελληνικές οικογένειες, εξαιτίας των πολιτικών που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενες και η σημερινή της ΝΔ».

Επισήμανε πως έχουν να κάνουν και με το γεγονός της «μεγάλης εμπλοκής της χώρας μας σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, σε επεμβάσεις, εξοπλισμούς και πολέμους, που επηρεάζουν άμεσα την επαγγελματική, εργασιακή ζωή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και την προσωπική – οικογενειακή ζωή».

Ο Δ. Κουτσούμπας στάθηκε στην αλλαγή του Δόγματος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων που έχει μπει σε εφαρμογή τον τελευταίο χρόνο και έχει ως επίπτωση «το κλείσιμο δεκάδων στρατοπέδων σε όλη την επικράτεια, δημιουργώντας στα στελέχη σημαντικά προβλήματα».

Απαριθμώντας κάποια από αυτά τα προβλήματα, ανέφερε μεταξύ άλλων «τις μετακινήσεις οικογενειών εκτός περιόδου μεταθέσεων, την αδυναμία εύρεσης σπιτιού και τις αλλαγές των σχολείων των παιδιών, την αδυναμία εύρεσης εργασίας των συζύγων και άλλα προβλήματα που επιβαρύνουν το έτσι κι αλλιώς χαμηλό εισόδημα κυρίως των χαμηλόβαθμων στελεχών».

«Στην ίδια κατεύθυνση», τόνισε, «κινείται και η δημιουργία Σώματος Υπαξιωματικών που ανήγγειλε η κυβέρνηση» ενώ ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, και στις 11 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο και πορεία στο Σύνταγμα.

«Είμαστε στο πλευρό τους», τόνισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας στάθηκε επίσης στα ζητήματα υγείας «που ταλαιπωρούν μόνιμα και εν αποστρατεία στελέχη, που βιώνουν το αντιλαϊκό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υγείας».

«Το ΚΚΕ θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του, για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα σας» υπογράμμισε.

Στην συνέχεια, αναφερόμενος στους νέους που υπηρετούν την θητεία τους, επισήμανε πως «πραγματική ανακούφιση για όλους αυτούς είναι μόνον οι θέσεις του ΚΚΕ» και συμπλήρωσε πως «το ΚΚΕ παλεύει μεταξύ άλλων για ουσιαστική αύξηση του μισθού των φαντάρων, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη κατά τη στρατιωτική θητεία, όλες οι μετακινήσεις για την περίοδο της θητείας να είναι δωρεάν, για όσους εργάζονταν πριν να επαναπροσλαμβάνονται ανεξαρτήτως σύμβασης που είχαν, να καλύπτονται με επίδομα ανεργίας όσοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά κ.ά.».

Αναφερόμενος στο Πυροσβεστικό Σώμα και τα προβλήματα του, υπογράμμισε πως «δεν είναι δυνατόν ένα σώμα με κοινωνική αποστολή, όπως το Πυροσβεστικό, να αφήνεται έρμαιο στις φυσικές καταστροφές, χωρίς ομογενοποίηση του προσωπικού, χωρίς προσλήψεις τουλάχιστον 4.000 μονίμων πυροσβεστών και να δουλεύει περιστασιακά με εθελοντές ή Ευρωπαίους».

Επίσης, για τους λιμενικούς, επισήμανε πως το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος «έχει κάθε δικαίωμα να διεκδικεί καλύτερες συνθήκες υπηρεσίας, κατάργηση του αδιέξοδου συστήματος μεταθέσεων» και αναφέρθηκε σε μια σειρά αιτήματα που πρέπει να ικανοποιηθούν.

Τέλος, για τους αστυνομικούς, είπε ανάμεσα σε άλλα πως το ΚΚΕ «έχει ζητήσει την κατάργηση όλων των κατασταλτικών τεχνικών μέσων και υλικών που στοχεύουν τους αδύναμους και τον λαό όταν αγωνίζεται και αντιδρά στην αδικία. Να καταργηθούν όλοι οι αντιδραστικοί νόμοι και οι ειδικές μονάδες καταστολής, όπως ΔΙΑΣ, ΜΑΤ, ΔΡΑΣΗ, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΟΔΟΣ, Πανεπιστημιακή αστυνομία».

«Οι αστυνομικοί, ιδιαίτερα αυτοί που προέρχονται από εργατικές, λαϊκές, αγροτικές οικογένειες, ποτέ δεν πρέπει να σηκώνουν χέρι ενάντια στο λαό και τη νεολαία» τόνισε, αλλά «να παλέψουν και αυτοί όπως όλοι και όλες για τα δικαιώματά τους, για τη ζωή και τα προβλήματά τους, που δεν είναι και λίγα».