Γερμανία: Η ανασφάλεια και οι υψηλές τιμές κρατούν τους πολίτες μακριά από τις χριστουγεννιάτικες αγορές - Real.gr

Τα δύο τρίτα των Γερμανών εκφράζουν μικρότερη ή μεγαλύτερη ανησυχία για την ασφάλεια στις υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές, ενώ σημαντικό ποσοστό δηλώνει ότι δεν θα επισκεφθεί φέτος τις αγορές λόγω των υψηλών τιμών των προϊόντων.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov για λογαριασμό του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων DPA, σε ερώτηση εάν προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι κατά το παρελθόν έχουν σημειωθεί επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές, το 62% των ερωτηθέντων απαντά «ναι, πολύ» (22%) και «ναι, κάπως» (40%). Το 35% αντιθέτως δεν εκφράζει καμία ανησυχία για μια επίσκεψη σε χριστουγεννιάτικη αγορά. Σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει η πολιτεία για τις αγορές, τα οποία φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένα, το 41% τα θεωρεί επαρκή, αλλά το 37% όχι.

Στην ίδια έρευνα, το 59% αναφέρει ότι σκοπεύει φέτος να επισκεφθεί τις αγορές, με το 33% να δηλώνει το αντίθετο. Οι σημαντικότεροι αποτρεπτικοί λόγοι είναι οι υψηλές τιμές για τα τρόφιμα και τα ποτά που διατίθενται (53%), το πλήθος και ο συνωστισμός (50%), η έλλειψη ενδιαφέροντος (36%) και η ανησυχία για την ασφάλεια (32%).