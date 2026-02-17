Αργυρούπολη: Τον ρώτησαν τι ομάδα είναι, τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Real.gr

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη 3 ατόμων οι οποίοι τα ξημερώματα επιτέθηκαν και τραυμάτισαν ελαφρά έναν 22χρονο στην Αργυρούπολη.

Το περιστατικό έγινε στις 6 και μισή το πρωί έξω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Οι άγνωστοι άρπαξαν 400 ευρώ και στην συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας, αν και οι δράστες ρώτησαν το θύμα, τι ομάδα είναι φαίνεται πως το κίνητρο ήταν η ληστεία.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών πήρε εξιτήριο.