ΑΑΔΕ: Καταπολέμηση φοροδιαφυγής με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων - Real.gr
ΑΑΔΕ: Καταπολέμηση φοροδιαφυγής με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

08:25, 28/01/2026
ΑΑΔΕ: Καταπολέμηση φοροδιαφυγής με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

Σε νέα φάση ψηφιακού μετασχηματισμού περνά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη η Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ο προγραμματισμός της ΑΑΔΕ για το 2026 περιλαμβάνει νέες επενδύσεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

– η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος Business Intelligence (BI), με ισχυρή αρχιτεκτονική δεδομένων και ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), θα εκσυγχρονίσει τις δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων της Αρχής, επιτρέποντας την προηγμένη πρόγνωση και εξόρυξη πληροφοριών με στόχο τόσο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, όσο και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

– η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος e-send, με στόχο την παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και την άμεση διαβίβασή τους στο myDATA.

– το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να παραδοθεί και το σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης εμπορευμάτων, το οποίο θα ελέγχει τα επαγγελματικά οχήματα και τα εμπορευματοκιβώτια (containers) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα ενισχύοντας την αποτελεσματικότερη στόχευση των τελωνειακών ελέγχων, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και τη μείωση του φορολογικού κενού και της παραοικονομίας.

