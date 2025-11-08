Αδ. Γεωργιάδης: Οι συνεχόμενες επιθέσεις κατά της Καρυστιανού για τις όποιες κινήσεις ή σκέψεις της, έχουν μία πηγή, την Κωνσταντοπούλου - Real.gr

Quantcast
Αδ. Γεωργιάδης: Οι συνεχόμενες επιθέσεις κατά της Καρυστιανού για τις όποιες κινήσεις ή σκέψεις της, έχουν μία πηγή, την Κωνσταντοπούλου

15:19, 08/11/2025
Αυτή η "ανθρωποφαγία" που πέρασε τις τελευταίες ημέρες η κα. Καρυστιανού δεν μου άρεσε και πιστεύω ότι έχει και πηγή. Η πραγματική πηγή είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου και θέλω να εξηγήσω και το γιατί, είπε ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης.

Εξηγώντας το σκεπτικό του ανέφερε ότι, “στην αρχή ήταν κολλητές οι δύο τους. Κάποια στιγμή αυτό σταμάτησε, δεν πήρε την Κωνσταντοπούλου για δικηγόρο η κυρία Καρυστιανού και πήρε την κυρία Γρατσία, είναι προφανής η απόσταση που έχουν. Αν ακούς στο διαδίκτυο ότι θα κάνει κόμμα η Καρυστιανού, ανησυχείς πολιτικά ως Κωνσταντοπούλου. Άρα αν έκανε κόμμα θα έβαζε την Πλεύση Ελευθερίας σε υπαρξιακή κρίση. Η Κωνσταντοπούλου έβγαλε μπροστά τον κ. Ρούτσι για να θαμπώσει την Καρυστιανού, ήθελε να έχει plan B αν γίνει κόμμα Καρυστιανού. Ο κ. Ρούτσι όπως και ο κ. Παπαγγελής ήταν οι δύο που επιτέθηκαν στην Καρυστιανού, έχουν και οι δύο δικηγόρο την κυρία Κωνσταντοπούλου”.

“Καιτοι η Μαρία Καρυστιανού με έχει κατηγορήσει, δεν μου αρέσει να της επιτίθενται με αυτόν τον τρόπο. Αν ήθελε να κάνει κόμμα κανείς δεν μπορεί να της το απαγορεύσει. Αν αποφασίσει να μην κάνει κόμμα και αυτό σεβαστό σαν απόφαση. Πρέπει να μειώσουμε την τοξικότητα και τις αλληλοκατηγορίες και να μείνουμε στην ουσία που είναι ότι η δίκη για τα Τέμπη θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου παρόλο που η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε το παν για να μην ξεκινήσει”, συμπλήρωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης.

 

 

