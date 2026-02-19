Αυτή είναι η ποινή που επιβλήθηκε στην τραγουδίστρια που πήρε «σβάρνα» πέντε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι - Real.gr

Της Άννας Κανδύλη

Περίπου 12.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσει για να μην οδηγηθεί στη φυλακή η τραγουδίστρια που οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ παρέσυρε 5 αυτοκίνητα στο Κολωνάκι, καθώς το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο την καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Επιπλέον , της αφαιρείται και η άδεια για τρεις μήνες.

Η κατά δήλωσή της και δασκάλα tai chi, κρίθηκε ένοχη και για τα δύο αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, που της αποδόθηκαν: επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά την απολογία της ζήτησε συγγνώμη, υποστηρίζοντας ότι το βράδυ του περιστατικού είχε καταναλώσει «μόνο ένα ποτό», ισχυρισμός που προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου του δικαστηρίου, η οποία της επισήμανε ότι η ποσότητα αλκοόλ που καταγράφηκε στο αίμα της δεν δικαιολογείται από μία μόνο κατανάλωση.

Η κατηγορούμενη ανέφερε ακόμη ότι έχει ήδη κινηθεί για την αποζημίωση των ιδιοκτητών των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές και πως όταν μπήκε στο αυτοκίνητό της ένιωθε καλά. Όπως είπε, νωρίτερα βρισκόταν για ποτό με την παρέα της στο Γκάζι και κατευθυνόταν προς το σπίτι της.

«Ήμουν νηστική», ανέφερε, με την πρόεδρο να της επισημαίνει ότι η κατανάλωση φαγητού δεν επηρεάζει τις τιμές αλκοόλ στο αίμα. Η ίδια πρόσθεσε ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω έντονου πόνου στο στομάχι, τονίζοντας: «Δόξα τω Θεώ που δεν χτύπησα κανέναν άνθρωπο».