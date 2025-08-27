Αγκυρα κατά Νετανιάχου για γενοκτονία Ποντίων - Αρμενίων: Καλύπτει τα δικά του εγκλήματα - Real.gr

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αντέδρασε στη δήλωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, για αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και των Αρμενίων.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί μεταξύ άλλων τον Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται -όπως αναφέρει- «για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού», για προσπάθεια συγκάλυψης των δικών του εγκλημάτων.

Αναλυτικά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει τα εξής:

»Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς σκοπούς.

»Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξε ο ίδιος και η κυβέρνησή του.

»Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία δεν συνάδει με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα».