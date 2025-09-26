Quantcast
Έπαιξαν ξύλο στη μέση του δρόμου για την... προτεραιότητα στο φανάρι – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Έπαιξαν ξύλο στη μέση του δρόμου για την… προτεραιότητα στο φανάρι – ΒΙΝΤΕΟ

12:10, 26/09/2025
Έπαιξαν ξύλο στη μέση του δρόμου για την… προτεραιότητα στο φανάρι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην οδό Αχαρνών, όταν δύο οδηγοί – ένας με αυτοκίνητο και ένας με μηχανή – διαπληκτίστηκαν για το ποιος είχε προτεραιότητα στο φανάρι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο άνδρες άρχισαν να λογομαχούν ενώ περίμεναν στο κόκκινο και στη συνέχεια συμφώνησαν να σταματήσουν λίγο πιο κάτω για να «λύσουν τις διαφορές τους».

Αφού άφησαν τα οχήματά τους στην άκρη του δρόμου, ακολούθησε άγριος καβγάς έξω από επιχείρηση της περιοχής. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο, όπου φαίνονται οι δύο άνδρες να έρχονται στα χέρια, με τον έναν μάλιστα να σκίζει τη μπλούζα του άλλου.

Η συμπλοκή εκτυλίχθηκε μπροστά σε περαστικούς αλλά και στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος στην αρχή παρακολουθούσε φοβούμενος ότι ίσως οι εμπλεκόμενοι έφεραν κάποιο όπλο. Όταν διαπίστωσε πως δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος, επενέβη για να τους χωρίσει.

Κάτοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής δηλώνουν αναστατωμένοι, καθώς – όπως υποστηρίζουν – τέτοια επεισόδια δεν είναι σπάνια. Ο χθεσινός καβγάς, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα έντονος και προκάλεσε ανησυχία.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δεκτό έγινε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του - Η εκταφή αφορά μόνο την ταυτοποίηση με dna

Δεκτό έγινε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του - Η εκταφή αφορά μόνο την ταυτοποίηση με dna

15:41 26/09
Εισαγγελία Αρείου Πάγου για Τέμπη: Μελετώνται τα αιτήματα εκταφής και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν

Εισαγγελία Αρείου Πάγου για Τέμπη: Μελετώνται τα αιτήματα εκταφής και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν

11:29 26/09
Τραγωδίες σε Μάτι και Μάνδρα: Καταβλήθηκαν 2,9 εκατ. ευρώ σε 37 υποθέσεις αγωγών αποζημίωσης

Τραγωδίες σε Μάτι και Μάνδρα: Καταβλήθηκαν 2,9 εκατ. ευρώ σε 37 υποθέσεις αγωγών αποζημίωσης

11:46 26/09
Ρωσία: Το Κρεμλίνο δεν θέλει να συζητήσει το θέμα της απειλής να καταρρίπτονται ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης

Ρωσία: Το Κρεμλίνο δεν θέλει να συζητήσει το θέμα της απειλής να καταρρίπτονται ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης

15:51 26/09
Ερντογάν: Θέλουμε το μερίδιό μας από τους πόρους της Μεσογείου και συνεργασία «win-win» με τους γείτονες

Ερντογάν: Θέλουμε το μερίδιό μας από τους πόρους της Μεσογείου και συνεργασία «win-win» με τους γείτονες

13:27 26/09
Έκτακτο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Έκτακτο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

12:16 26/09
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούνιο

14:30 26/09
Στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί: Σε μονόκλινο, στη VIP πτέρυγα, με επί πληρωμή τηλεόραση και τηλέφωνο

Στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί: Σε μονόκλινο, στη VIP πτέρυγα, με επί πληρωμή τηλεόραση και τηλέφωνο

11:33 26/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

11:19 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

12:53 25/09
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

11:29 25/09
Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

12:30 25/09
Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

12:27 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

12:38 25/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved