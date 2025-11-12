«AI in Schools»: Το σχέδιο δράσεων του υπ. Παιδείας για την ψηφιακή μετάβαση των σχολείων - Real.gr

Η μετάβαση του σχολείου στην ψηφιακή εποχή διενεργείται μέσα από μια σειρά δράσεων του υπουργείο Παιδείας.

Η Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση το σχέδιο δράσεων για το ψηφιακό σχολείο, μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα «ΑΙ in schools» που θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 20 λύκεια από τον Μάρτιο του 2026.

Το chat gpt edu μπαίνει στα σχολεία. Από τον Μάρτιο του 26 οι μαθητές από 6 δημόσια «Ωνάσεια σχολεία» και 14 πρότυπα και πειραματικά θα έχουν πρόσβαση στη νέα πλατφόρμα για να διεξάγουν ατομικές εργασίες και projects υπό την εποπτεία των εκπαιδευτικών τους.

«Κοντά και σε άλλες καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, μπορούμε να μιλάμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και για την ψηφιακή πραγματικότητα, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν έχει διαζευκτική χρήση προς οποιαδήποτε άλλη προσωπική και ανθρώπινη αναφορά, η οποία προφανώς είναι αναντικατάστατη» δήλωσε μεταξύ άλλων οι υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σ. Ζαχαράκη.

Με την επαναλειτουργία των σχολείων επέστρεψε και το ψηφιακό φροντιστήριο. Από τις 22 Σεπτεμβρίου 35.000 μαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα σε ζωντανή μετάδοση ενώ από πέρυσι που πρωτοεμφανίστηκε ο θεσμός 146.000 μαθητές επωφελήθηκαν από την ενισχυτική διδασκαλία του φροντιστηρίου

Περισσότεροι από 36.000 διαδραστικοί πίνακες έχουν ήδη τοποθετηθεί στα σχολεία όλης της χώρας ενώ πρόκειται να εγκατασταθούν άλλοι 2.900. Ταυτόχρονα 117.000 σετ ρομποτικής έχουν παραδοθεί σε πάνω από 11.000 σχολεία. Από τον Δεκέμβριο του 2025 θα λειτουργήσουν 13 κέντρα καινοτομίας με εργαστήρια STEM και ρομποτικής.

Η ψηφιακή μετάβαση συνεχίζεται με την έλευση του πολλαπλού βιβλίου από φέτος σε ψηφιακή μορφή για 146 γνωστικά αντικείμενα από το νηπιαγωγείο μέχρι και την Α’ Λυκείου. Στόχος είναι τον Σεπτέμβριο του 27 να γίνει η διανομή των νέων βιβλίων στους μαθητές.