Αίγιο: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 46χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους - Real.gr

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 46χρονος που κατηγορείται για τον πυροβολισμό και τον τραυματισμό τεσσάρων ανηλίκων το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στο Αίγιο, μετά την απολογία του στον ανακριτή και με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.

Σήμερα νωρίς το πρωί, ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στα δικαστήρια του Αιγίου υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας της Αστυνομίας, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια με συγκεντρωμένους πολίτες που ενδέχεται να ήθελαν να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο κατά τριών 16χρονων και ενός 15χρονου στην οδό Φιλοποίμενος, με αποτέλεσμα οι τραυματίες να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο του Αιγίου και στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Κατά τη διάρκεια ερευνών στην οδό Φιλοποίμενος, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας εντόπισαν ίχνη σκαγιών σε πίνακα δημοτικού φωτισμού, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου.

Η ανάλυση της κατεύθυνσης των βολών κατέδειξε ότι πιθανότατα προέρχονταν από το σπίτι του κατηγορουμένου. Σε έρευνες που ακολούθησαν στο σπίτι του βρέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε επιπλέον έρευνες σε επαγγελματικό χώρο και αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του, ο ίδιος παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, τα οποία κατείχε παράνομα.