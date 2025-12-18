Αλεξανδρούπολη: Την ερχόμενη Τρίτη η απολογία της μητέρας του 3χρονου που πέθανε από ασιτία - Real.gr

Στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης οδηγήθηκε σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, η μητέρα του άτυχου τρίχρονου, προκειμένου να εξηγήσει -ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα- τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφτασε το παιδί νεκρό στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μητέρα ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε χθες το απόγευμα -μετά από εισαγγελική εντολή- αποδίδει τον θάνατο του παιδιού σε πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω υποσιτισμού.

Υπενθυμίζεται, ότι η ίδια η μητέρα μετέφερε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο χθες, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι και παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για την υπόθεση οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και οι παππούδες του άτυχου παιδιού, στο σπίτι των οποίων φιλοξενούταν η οικογένεια και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.