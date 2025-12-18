Quantcast
Αλεξανδρούπολη: Την ερχόμενη Τρίτη η απολογία της μητέρας του 3χρονου που πέθανε από ασιτία - Real.gr
real player

Αλεξανδρούπολη: Την ερχόμενη Τρίτη η απολογία της μητέρας του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

14:45, 18/12/2025
Αλεξανδρούπολη: Την ερχόμενη Τρίτη η απολογία της μητέρας του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης οδηγήθηκε σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, η μητέρα του άτυχου τρίχρονου, προκειμένου να εξηγήσει -ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα- τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφτασε το παιδί νεκρό στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μητέρα ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε χθες το απόγευμα -μετά από εισαγγελική εντολή- αποδίδει τον θάνατο του παιδιού σε πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω υποσιτισμού.

Υπενθυμίζεται, ότι η ίδια η μητέρα μετέφερε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο χθες, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι και παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για την υπόθεση οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και οι παππούδες του άτυχου παιδιού, στο σπίτι των οποίων φιλοξενούταν η οικογένεια και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Νεαρός μηνύει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις – Καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο εκβίασης ο τραγουδιστής

Νεαρός μηνύει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις – Καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο εκβίασης ο τραγουδιστής

13:36 18/12
Γαλλία – Live η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα FDI HN «Κίμων»

Γαλλία – Live η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα FDI HN «Κίμων»

14:05 18/12
Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών στις Βρυξέλλες – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών στις Βρυξέλλες – Ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία

12:13 18/12
Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 54χρονος λογιστής

Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 54χρονος λογιστής

14:15 18/12
Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Καμία τοπική κοινωνία δεν θα μείνει μετέωρη

Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Καμία τοπική κοινωνία δεν θα μείνει μετέωρη

12:00 18/12
Όλο το παρασκήνιο της αποπομπής του ευρωβουλευτή Ν. Παππά μετά την επίθεση στον δημοσιογράφο Ν. Γιαννόπουλο: «Ένιωσα δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα...»

Όλο το παρασκήνιο της αποπομπής του ευρωβουλευτή Ν. Παππά μετά την επίθεση στον δημοσιογράφο Ν. Γιαννόπουλο: «Ένιωσα δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα...»

09:15 18/12
Σκέρτσος: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες για άλλη μια φορά απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη λάσπη

Σκέρτσος: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες για άλλη μια φορά απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη λάσπη

13:45 18/12
Μαρία Τζομπανάκη: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες»

Μαρία Τζομπανάκη: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Έχουμε να βρεθούμε δυο μήνες»

11:29 18/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved