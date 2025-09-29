Ανδρουλάκης από Χίο: Το πρόγραμμά μας οικοδομεί μια Ελλάδα για όλους - Πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση η χώρα - Real.gr

«Το πρόγραμμά μας οικοδομεί μια Ελλάδα για όλους, όπου θα μειωθούν οι ανισότητες, όπου θα υπάρχει βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία, μια ανάπτυξη που θα μπορεί να αντιστέκεται σε παγκόσμιες αλλαγές ιδιαίτερα σε μία εποχή με πολύ μεγάλη αστάθεια και ανατροπές πολλών δεδομένων», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί σε ΜΜΕ του Βορείου Αιγαίου, στη Χίο, ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στο νησί.

Σημείωσε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ «έχει δώσει πολύ μεγάλο βάρος στην περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί για εμάς δεν μπορεί να αναταχθεί οικονομικά και δημογραφικά η χώρα χωρίς ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης, γιατί αυτό επιβάλλει η γεωγραφία της χώρας».

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες «να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ διότι θα διαχειριστεί τις τύχες της χώρας με σοβαρότητα, ευθύνη και με αξιοπιστία». «Τι έχει να κερδίσει ο ελληνικός λαός με τρίτη θητεία Μητσοτάκη και ΝΔ; Αυτό να αναρωτηθούν οι πολίτες και να δώσουν την εμπιστοσύνη τους στο ΠΑΣΟΚ για να έχουμε επιτέλους πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές στέλνοντας τη ΝΔ στην αντιπολίτευση», είπε.

«Η χώρα χρειάζεται πρωθυπουργό που σέβεται τους θεσμούς, που λειτουργεί με διαφάνεια, που μπορεί να τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και όχι αυτά που ζούμε που είναι πραγματικά ντροπιαστικά για την ποιότητα δημοκρατίας μας», τόνισε, ασκώντας έντονη κριτική στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Ανέφερε ότι «το επιτελικό κράτος δημιουργήθηκε για ένα και μόνο λόγο, για να έχουν υπερεξουσίες εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών, της αυτοδιοίκησης, διότι ήθελε να τα ελέγχει όλα, όλες τις ροές του χρήματος. Το επιτελικό κράτος έγινε για να γίνει ο πρωθυπουργός ανεξέλεγκτος όπως είναι σήμερα κι αυτός και υπουργοί του. Για να μας λέει ο κ. Γεωργιάδης έχουμε 157 δε μας ακουμπάει κανείς». Σχολίασε ότι αυτό που έγινε τότε το καλοκαίρι με την ψηφοφορία στη Βουλή με τις επιστολές ψήφους, ήταν αδιανόητο, ότι έδειξε πως ο κ. Μητσοτάκης «δεν έχει κανένα μέτρο και κανένα όριο. «Μας αξίζει αυτός ο πρωθυπουργός;», σχολίασε.

Ερωτηθείς για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε: «το 2018 όταν πήγε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και αράδιασε ένα κάρο δεσμεύσεις από τις οποίες τις μισές δεν υλοποίησε, είπε το κόστος; Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος που όσα χρόνια ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ουδέποτε είπε στη ΔΕΘ το κόστος των μέτρων, να ασκήσει κριτική στο ΠΑΣΟΚ που είπε το κόστος των μέτρων, είπε 2,6 δισ.». Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία, με συγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτύπωμα. «Ποιος άλλος το έκανε; Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Το έκανε η ΝΔ; Γιατί το κάνουμε; Γιατί εμείς το έχουμε πάρει το μάθημά μας από την οικονομική κρίση. Οι ρουσφετολόγοι, οι λαϊκιστές, οι πρωταγωνιστές της διαφοράς το έχουν πάρει το μάθημα τους; Όχι, γιατί είναι αμετανόητοι και φαίνεται από την καθημερινή άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής», είπε. Υποστήριξε ότι «δεν σέβονται τον ελληνικό λαό. Αν τον σέβονταν θα είχαν στο μυαλό τους ότι μετά από 10 χρόνια καταστροφής έπρεπε να έχουν αλλάξει κουλτούρα διακυβέρνησης. Και όχι να υπάρχει συνωστισμός δικογραφιών εκτεταμένης διαφθοράς από τα κυβερνητικά στελέχη».

«Εμείς λοιπόν πάθαμε και μάθαμε, γι’ αυτό όλα είναι κοστολογημένα και γι’ αυτό μιλάμε για άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης», τόνισε, προσθέτοντας ότι «έρχονται αυτοί που σφράγισαν την στασιμότητα και είναι πρωταγωνιστές της διαφθοράς, να ασκήσουν κριτική σε εμάς». Και συνέχισε: «Ο κ. Μητσοτάκης όταν βγήκε πρωθυπουργός είπε ότι θα κλείσει τα θέματα που έπληξαν τους θεσμούς με πρωταγωνιστές τον Τσίπρα και τον Καμμένο. Έκλεισε τα τραύματα η άνοιξε καινούργια; Είχαμε δικαιοσύνη με τις υποκλοπές; Γιατί δεν πήγαν οι υπουργοί της ΝΔ στη δικαιοσύνη; Τους παρακολουθούσαν νόμιμα; Γιατί απέφυγαν τη δικαιοσύνη; Είχαμε δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών; Ακόμα περιμένουμε. Αφήνουν την δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της στο θέμα του ΟΠΕΚΠΕ; Τα είδατε. Και όταν η δικαιοσύνη τολμήσει να ακουμπήσει την κυβέρνηση, ο άνθρωπος που μας ασκεί κριτική δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις της. Τι πιο τρανό παράδειγμα από την απόφαση του ΣτΕ που με δικαίωσε για τις υποκλοπές εις βάρος της ΕΥΠ και δεν επιτρέπει ο πρωθυπουργός να υλοποιηθεί η απόφαση;».

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι πριν από μερικά χρόνια η διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ ήταν 33% και τώρα είναι 10%. «Ας αγωνιστούμε ακόμα πιο δυναμικά και θα το κάνουμε, γι’ αυτό εργαστήκαμε με συνέπεια όλο το καλοκαίρι, για να δει ο κόσμος ότι υπάρχει εναλλακτική», είπε, σημειώνοντας πως φιλοδοξεί και πιστεύει ότι «μπορεί ο χρόνος που απομένει μέχρι τις εκλογές να είναι χρόνος ανατροπής και να πάμε την πρώτη Κυριακή σε μία αλλαγή, η οποία αν δεν έρθει την πρώτη Κυριακή θα έρθει την δεύτερη Κυριακή». «Πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση η χώρα, αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά προσβλητικό», πρόσθεσε.

Σε σχέση με τα εθνικά τόνισε ότι «η Τουρκία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας» και ρώτησε μεταξύ άλλων αν «είναι σοβαρό να λέει ο πρωθυπουργός ότι μπαίνει στο ίδιο ζύγι το να αρθεί το casus belli με τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαΐκή αρχιτεκτονική άμυνας;». «Κάτι ανάλογο είχε πει και ο κ. Δένδιας από την Άγκυρα πριν από μερικά χρόνια όταν τον ρώτησαν για την αποστρατικοποίηση των νησιών και τη συνέδεσε με το casus belli. Αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Η εθνική πολιτική πρέπει να είναι σταθερή, συγκεκριμένη και δεν μπορεί ο εκάστοτε υπουργός να ανοίγει παράθυρα επικίνδυνα και για το σήμερα και για το μέλλον», τόνισε.

Ερωτηθείς για το πώς κρίνει τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για τα νησιά και ειδικά για την Χίο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, τόνισε γενικότερα ότι «χρειάζεται άλλο μοντέλο και για την πρόληψη και για την αποκατάσταση αλλά και για την λειτουργία του κράτους, μια διαφορετική αντίληψη που δεν θα το κάνει κράτος λάφυρο του εκάστοτε κυβερνώντος, αλλά κράτος που θα υπηρετεί τον πολίτη σε κάθε περίσταση». Είπε ότι «πήγαμε στην περιοχή που έχει πάθει πολύ μεγάλη καταστροφή, συζήτησα με τους πολίτες και αν ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι στη Χίο υπήρξε ένα σχέδιο αποκατάστασης που έφερε αποτελέσματα καλό είναι να κάνει κι αυτός το ίδιο, να επισκεφτεί την περιοχή και να ακούσει τους πολίτες απευθείας τι έχει αλλάξει στη ζωή τους. Η ζωή τους καταστρέφεται καθημερινά, κτηνοτρόφοι και γεωργοί είναι σε δεινή κατάσταση όπως και οι μελισσοκόμοι. Ποια αποκατάσταση έχει γίνει λοιπόν;». Πρόσθεσε ότι στα θέματα φυσικών καταστροφών υπάρχει το ζήτημα της πρόληψης και το ζήτημα της αποκατάστασης. «Η χώρα μας στο θέμα της πρόληψης πρέπει να κάνει πάρα πολλά βήματα», «πρόληψη σημαίνει ότι σε κάθε περιφερειακή ενότητα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια προληπτικής πολιτικής προστασίας βάσει των δεδομένων κάθε περιοχής. Δυστυχώς σε αυτά η χώρα δεν έχει καν τα βήματα που χρειάζονται», ανέφερε. Τόνισε ότι σε όλες τις περιπτώσεις που υπήρξαν μεγάλες καταστροφές στην χώρα η αποκατάσταση δυστυχώς καθυστερεί πάρα πολύ.

Σε άλλο ερώτημα για την καταστροφή των μαστιχόδεντρων από τη φωτιά και τα προβλήματα των παραγωγών, σημείωσε ότι οι άνθρωποι του είπαν και για το ζήτημα των καθυστερήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, «που ήμασταν οι πρώτοι που αναδείξαμε το ζήτημα του ΟΠΕΚΠΕ και τα προβλήματα, το πώς έπρεπε εξαρχής να λειτουργήσει για να μη φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση της εκτεταμένης διαφθοράς, που ήρθε μέσω μίας δικογραφίας της ευρωπαΐκής εισαγγελίας στη Βουλή». «Το τι έγινε το ξέρετε», σημείωσε, για να προσθέσει: «Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης. Δεν έχει ξαναγίνει να έρχονται τόσες δικογραφίες στη Βουλή και να μην επιτρέπει ο πρωθυπουργός να διερευνήσει η δικαιοσύνη τους υπουργούς του, χρησιμοποιεί την πλειοψηφία για να δέσει τα χέρια της δικαιοσύνης, για να μη διερευνηθούν ευθύνες που περιγράφονται μέσα στις δικογραφίες. Είδαμε να κάνει εξεταστική ενώ πριν έλεγε ότι οι εξεταστικές είναι ατελέσφορες και μετά είδαμε να κάνουν τις εξεταστικές και να καλούν στις εξεταστικές και πεθαμένους, αντί τους ζωντανούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΠΕ. Μιλάμε για πράγματα αδιανόητα, προσβλητικά και για τις μνήμες των ανθρώπων και περιφρονητικά για τη νοημοσύνη του λαού».

Για το θέμα της Χίου καθαυτό είπε ότι πρέπει να υπάρχουν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, καθώς σε κάθε περιοχή όπου υπάρχει φυσική καταστροφή όταν ανοίγει μια νέα εποχή παραγωγής πρέπει να υπάρχουν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις γιατί δεν είναι μόνο οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς και της καταστροφής, είναι συγχρόνως ότι έχει αυξηθεί ραγδαία του κόστους παραγωγής. «Οπότε έχουμε δύο φαινόμενα που συντονίζονται και οδηγούν τους ανθρώπους τους πληγέντες να αφήνουν πίσω το επάγγελμα τους». Τόνισε ότι «άρα χρειάζεται μια άμεση οικονομική ενίσχυση και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης που αφορά όλο το νησί». Σχετικά με τον ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε ότι «το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να γίνει όχι ένα ρουσφετομάγαζο αλλά ένα στρατηγείο που να στηρίζει τους πραγματικούς παραγωγούς και όχι ένας πελατειακός μηχανισμός που περνάνε διάφοροι φίλοι κολλητοί της εκάστοτε κυβέρνησης για να στήσουν μηχανισμούς εξουσίας στην ελληνική περιφέρεια». «Δεν έχει ξαναγίνει», σχολίασε, «να φεύγουν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και να γίνονται μαύρα χρήματα», «εμείς θέλουμε να σταματήσει να υπάρχει αυτός ο ομφάλιος λώρος μεταξύ διαπλοκής, διαφθοράς και του πρωτογενούς τομέα».

Ερωτηθείς αν το ΠΑΣΟΚ θα λειτουργήσει τη δομή της Βάστριας στη Λέσβο εάν εκλεγεί, επισήμανε ότι «το προσφυγικό-μεταναστευτικό δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα, είναι όμως ένα ζήτημα που πρέπει να σχεδιάσουμε καλύτερα». «Ένα δύσκολο ζήτημα δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις ούτε με τη μία ακραία αντίληψη ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα -τα είδαμε τα αποτελέσματα–, ούτε όμως και με την άλλη αντίληψη ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από μετανάστευση. Πρέπει να αποκτήσουμε ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική», σημείωσε. Υποστήριξε ότι «η πολιτική που ακολουθήθηκε έκανε τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου ιδιαίτερα εκείνη την εποχή να είναι αποθήκες ψυχών» και «εμείς προφανέστατα δεν θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, αλλά θέλουμε να αποκτήσει χώρα μας ολοκληρωμένη συνολική μεταναστευτική πολιτική». Σχολίασε ότι και στην περίπτωση της Κρήτης το ΠΑΣΟΚ είπε τη θέση του ότι, μεταξύ άλλων, η χώρα βάσει των αναγκών της πρέπει να έχει προγράμματα μόνιμης και νόμιμης μετανάστευσης που να βοηθήσει και την οικονομία και οι κοινωνίες να δείχνουν μία συνοχή. «Αυτό σήμερα δεν υπάρχει».

Σε άλλη ερώτηση τοπικού ενδιαφέροντος αναφέρθηκε στην προτεραιότητα που δίνει το ΠΑΣΟΚ στη μεταρρύθμιση του κράτους ως νευραλγικού πυλώνα για τη διαχείριση όλων των άλλων πεδίων. Είπε ότι «στη Βολισσό έχουν ενεργειακή κοινότητα, όρους σύνδεσης δεν έχουν». «Μα μόνο εκεί συμβαίνει αυτό;», σχολίασε, για να υποστηρίξει πως «το μεγαλύτερο σκάνδαλο της εποχής Μητσοτάκη είναι η διανομή του ενεργειακού χώρου προς όφελος των ισχυρών, των ολιγαρχών, των μεγάλων επιχειρηματιών».

Για το δημογραφικό είπε ότι η χώρα δεν έχει ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική και απαρίθμησε τις κεντρικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα. Αναφέρθηκε στη στεγαστική πολιτική του κόμματος, αλλά και στα μέτρα που προβλέπουν δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς παντού, μείωση του ΦΠΑ για τις οικογένειες έως 75% για τα πρώτα 100 τ.μ., επίδομα 200 ευρώ για τα πρώτα τρία χρόνια του παιδιού, εθνικό αποταμιευτικό λογαριασμό και ειδικό καθεστώς φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων ώστε αυτά τα οφέλη από τα υπερέσοδα να πηγαίνουν σε ένα ταμείο για το δημογραφικό.

Ερωτηθείς με αφορμή τις συνθήκες σε Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο, είπε ότι το θέμα των μεταφορών ειναι κορυφαίο για την ανταγωνιστικότητα της χώρας και ότι πρέπει να ελεγχθούν τα ολιγοπώλια στις ακτοπλοϊκές που έχουν κάνει πανάκριβες τις μεταφορές. Ρώτησε πού είναι το κράτος για να επιβάλει πρόστιμα, εξηγώντας ότι γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ δίνει τόσο μεγάλο βάρος στη μεταρρύθμιση του κράτους, «γιατί ένα κράτος που λειτουργεί σωστά δεν επιτρέπει στα ολιγοπώλια να δυσκολεύουν τη ζωή μας».

Επισήμανε ότι τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έχουν κτηνοτροφία, γεωργία, φυσικό πλούτο, έχουν δυνατότητες και δεν έχουν ακόμα καταπονηθεί από τον βιομηχανοποιημένο τουρισμό. «Άρα μπορούμε να κάνουμε ένα ειδικό πρότυπο ανάπτυξης που διασυνδέει τα τοπικά μεταποιημένα προϊόντα με τον ποιοτικό τουρισμό» και έτσι ο ταξιδιώτης θα αφήνει παντού χρήματα στο νησί και όχι μόνο στα ξενοδοχεία. Υπογράμμισε δε το βάρος που πρέπει να πέσει στο κοινωνικό κράτος στα νησιά. Για το μεταφορικό ισοδύναμο τόνισε ότι πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα το μέτρο και να είναι εύρυθμες οι πληρωμές.