Αντιπαράθεση Βελόπουλου-Γεωργιάδη στη Βουλή: «Κόμμα καζίνο η ΝΔ» - «Ξεκινήσατε με τα τυχερά παιχνίδια που κερδίζουν οι Νεοδημοκράτες» - Real.gr

«Δεν δικαιούται ο ψευτοπατριώτης Κυριάκος Βελόπουλος να μας κάνει μαθήματα πατριωτισμού σε εμάς» απάντησε ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης στις επικριτικές αναφορές που έκανε νωρίτερα στην Ολομέλεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τους «τυχερούς» γαλάζιους εμπλεκόμενους αγρότες που καταθέτουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την βουλευτή της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη και την οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά και τα για τα εθνικά θέματα.

Ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε τις αναφορές του κ. Βελόπουλου για τους «τυχερούς» νεοδημοκράτες αγρότες που κατέθεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι έχουν κερδίσει ποσά σε λαχεία, είπε πως «η διαστρέβλωση αυτή πάει πολύ» και συμπλήρωσε «ο κ. Ξυλούρης, με το παρατσούκλι “Χασάπης”, κατέθεσε πράγματι στην Επιτροπή πως η κόρη του έχει κερδίσει σε λαχείο. Ποιο όμως έτος το κέρδισε; Το έτος 2017, που η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν Κυβέρνηση, αλλά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, της λεγομένης “Ιθάκης”. Δεύτερον, ο κ. «Χασάπης» αυτό που δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή, επίσης, ήταν ότι ιδεολογικά και πολιτικά ήταν και είναι ΠΑΣΟΚ , θαυμαστής του Ανδρέα Παπανδρέου! Όπως και εσείς άλλωστε έχετε δηλώσει ότι ήσασταν πρώην ΠΑΣΟΚ και θαυμαστής του Ανδρέα Παπανδρέου» και ο υπουργός αναρωτήθηκε «γιατί, λοιπόν, χρεώνετε τον “Χασάπη” στη ΝΔ; Ο άνθρωπος κέρδισε το 2017 το λαχείο, δήλωσε ΠΑΣΟΚ και θαυμαστής του Ανδρέα Παπανδρέου και δεν κατάλαβα; Θα τον χρεωθεί η ΝΔ; Αυτά σας τα λέω για να καταλάβει ο ελληνικός λαός το μέγεθος της προπαγάνδας σας…»

Στις επικριτικές αναφορές του κ. Βελόπουλου για την βουλευτή της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή, όπως είπε, σε συνέντευξή της χαρακτήρισε ότι η Ελληνική Λύση είναι ακροδεξιό κόμμα, ο κ. Γεωργιάδης του απάντησε «ότι η κυρία Μπακογιάννη δεν χρειάζεται την δική μου υποστήριξη. ‘Έχει γράψει την δική της ιστορία στην πολιτική. Εκλέγεται διαρκώς από τον ελληνικό λαό εδώ και δεκαετίες. Δεν δίνει σήμερα εξετάσεις. Εάν νομίζετε ότι εθίγη η τιμή και η υπόληψή σας με όσα ανέφερε σε συνέντευξή της για εσάς και την Ελληνική Λύση υπάρχουν τα δικαστήρια. Η αναφορά της ήταν αμιγώς πολιτική, αλλά και “ναι” κ. Βελόπουλε, η υποστήριξη της Ελληνικής Λύσης στην Ρωσία αποτελεί βασικό πολιτικό πρόβλημα για την χώρα. Γιατί, η Ρωσία έχει εισβάλει στην Ουκρανία, επιδιώκει αλλαγή συνόρων με πόλεμο εκμεταλλευόμενη μια ρωσική μειονότητα και εάν αυτό γίνει αποδεκτό δικαιώνεται σε αυτό το σκέλος η Τουρκία για την εισβολή και κατοχή της Κύπρου. ‘Αρα, ένας πατριώτης – και δεν αμφισβητώ τον πατριωτισμό σας- δεν μπορεί να μην προβληματίζεστε από αυτή την “μικρή” λεπτομέρεια…»

Στις επικρίσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης για την οικογένεια Μητσοτάκη και τη νοοτροπία που έχει – όπως είπε- ότι «η ΝΔ είναι μαγαζί της» ο υπουργός του ανέφερε πως «το να μπορεί να εκλέγεται διαρκώς κάποιος και μάλιστα με ψήφο δεν κατάλαβα γιατί αυτό είναι ψόγος και είναι “μαγαζί” του το κόμμα, με το οποίο εκλέγεται. Η οικογένεια Μητσοτάκη, έχει πράγματι πολύ μεγάλη συνεισφορά στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος. Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο παππούς Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο νυν Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν και έχουν την διαρκή υποστήριξη του ελληνικού λαού. Ο καθένας τους χωριστά» και αναρωτήθηκε «αυτό, γιατί μπορεί να αποτελεί ψόγο για αυτούς; δεν το καταλαβαίνω», σημειώνοντας ότι ο νυν Πρωθυπουργός για να εκλεγεί πρόεδρος της ΝΔ εκλέχθηκε μέσα από μια ανοικτή εκλογική διαδικασία που συμμετείχαν 400.000 ανθρώπων και επίσης έχει εκλεγεί δύο φορές Πρωθυπουργός της χώρας με εκατομμύρια ψήφων του ελληνικού λαού. Συνεπώς, σταματήστε να προσβάλετε τον ελληνικό λαό».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ανταπάντησε στον κ. Γεωργιάδη με δευτερολογία υποστηρίζοντας ότι «η ίδια η κυρία Μπακογιάννη ήταν που είπε ότι η ΝΔ είναι “μαγαζάκι” τους» Υποστήριξε ότι «εάν έχει διορίσει 100.000 ανθρώπους δεν εκλέγεσαι από τον ελληνικό λαό, αλλά από τους μισθοφόρους που πληρώνει ο ελληνικός λαός». Για τους “τυχερούς” των λαχείων των γαλάζιων εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι δεν είναι ο μόνο ο «Χασάπης», αλλά το ίδιο είπε και η σημερινή μάρτυρας της Εξεταστικής και ελεγχόμενη για παράνομες επιδοτήσεις κυρία Πόπη Σεμερτζίδου και πρόσθεσε « τί σχέση έχει εάν ο “Χασάπης, είπε ότι κέρδισε τα λαχεία το 2017, εγώ ξέρω ότι ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ, δεν ήταν; Εάν όχι διαψεύστε το. Υποψήφια ήταν και η κυρία Σεμεριτζίδου, για αυτό λέω ότι η ΝΔ δεν είναι κόμμα, αλλά καζίνο, που κερδίζουν όλοι εκατομμύρια αρκεί όμως που τα πλένουν…» Ο κ. Βελόπουλος πρόσθεσε ότι επίσης και ο άλλος εμπλεκόμενος, «ο επονομαζόμενος και ως “Φραπές”, χρωστάει στον Συνεταιρισμό Σουλτανίνας 617.000 ευρώ και μπαινόβγαινε ανενόχλητος στα Υπουργεία και έκανε κουμάντο και τα ήξερε όλη η ΝΔ, αυτά είναι φαινόμενα σήψης». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τέλος, χαρακτήρισε ως «ατόπημα την σύγκριση της Ουκρανίας, με την υπόθεση της εισβολής στην Κύπρο . Και ωραία, στείλατε όπλα στην Ουκρανία, γιατί δεν στέλνετε τα όπλα στην Κύπρο αφού είστε τόσο πατριώτες;».

Ο κ. Γεωργιάδης, με νέα του παρέμβαση του, αντέτεινε σε αυτές τις αναφορές του κ. Βελόπουλου ότι « κατηγορεί την οικογένεια Μητσοτάκη γιατί λέει εκλέγονται επειδή έχουν διορίσει… Αυτή είναι η μεγαλύτερη υποτίμηση που μπορεί να γίνει προς ελληνικό λαό, θεωρώντας ότι δεν έχει ελευθέρα βούληση στις εκλογές, αλλά, κατά τον κύριο Βελόπουλο, είναι κάτι “πρόβατα” που ψηφίζουν κατόπιν υποδείξεων από τους πολιτικούς τους ταγούς. Κοινώς , αυτό που μας είπε ο κ. Βελόπουλος είναι ότι ο ελληνικός λαός είναι ανάξιος που εκλέγει τον κ. Μητσοτάκη για να καταλάβουμε σε πόσο εκτίμηση έχει ο κ. Βελόπουλος τους Έλληνες ψηφοφόρους».

Σχετικά με την αποστολή όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία και όχι στην Κύπρο, ο υπουργός είπε ότι ο κ. Βελόπουλος «μάλλον έχει μείνει πίσω και ως προς αυτό», καθώς « «η Κυπριακή Δημοκρατία χάρη στις ενέργειες της δικής μας Κυβερνήσεως, έχει λήξη το εμπάργκο όπλων που είχε και μπορεί να λαμβάνει ήδη τα πιο τελευταίας τεχνολογίας οπλικά συστήματα από το Ισραήλ, γι αυτό και στην Τουρκία, όπως καταγράφουν ρεπορτάζ του Τουρκικών ΜΜΕ, διατυπώνουν ανησυχία ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποκτά πρόσβαση σε οπλικά σύστημα που η Τουρκία δεν έχει»

Ο υπουργός, επίσης, κατέθεσε στα Πρακτικά μια φωτογραφία από την συμφωνία αναγνώρισης της ΑΟΖ της Κύπρου με το Λίβανο, που έγινε σήμερα, λέγοντας « ότι αυτό το κορυφαίο γεωπολιτικής σημασίας αποτέλεσμα προήλθε λόγω της νίκης του Ισραήλ με την Χεσπολάχ, του στρατηγικού μας συμμάχου στη Μέση Ανατολή που επειδή εμείς υποστηρίζαμε το Ισραήλ και όχι την Χεσπολάζ, η Ελληνική Λύση και η Αριστερά μας έβριζαν όλη ημέρα.

Σήμερα, λοιπόν, η Κυπριακή ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο αναγνωρίζεται από όλους και μπορεί να προχωρήσει σε εξορύξεις. Γι’ αυτό, μην μας κάνει μαθήματα σε μας ο ψευτοπατριώτης Βελόπουλος» είπε ο κ. Γεωργιάδης.