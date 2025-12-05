Quantcast
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος- Επίτιμος διδάκτορας στο πανεπιστήμιο Πατρών - Real.gr
20:45, 05/12/2025
Στην αίθουσα Τελετών “Οδυσσέας Ελύτης” του Πανεπιστημίου Πατρών, ολοκληρώθηκε σήμερα μια τελετή με ιδιαίτερη σημειολογία.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Περιενδεδυμένος με το επιτηβέννιο του πανεπιστημίου, ο κ.Ελπιδοφόρος σε μια κρίσιμη περίοδο, απευθύνθηκε στην ακαδημαϊκή κοινότητα που παρακολούθησε την εκδήλωση, μιλώντας για «Τον ρόλο της Θρησκείας στην σύγχρονη κοινωνία».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κ. Ελπιδοφόρος είπε ότι «στις σημερινές πολυπολιτισμικές κοινωνίες ο διάλογος δεν είναι εύκολος πλην όμως είναι απαραίτητος στην εποχή της μετανεοτερικότητος».

Δεδομένου ότι μέσω του διαδικτύου εκφράζονται αντιπαρατιθέμενες θρησκευτικές απόψεις και διαφωνίες ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής θεωρεί ότι η εκκλησία μπορεί να μείνει σε αυτόν τον ψηφιακό διάλογο, στον οποίο πρέπει να δώσει έναν διαφορετικό λόγο απέναντι στην ψηφιακή θρησκευτικότητα.

 

