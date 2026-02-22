Αταμάν: «Αν χάναμε θα ήταν γεμάτη η αίθουσα από δημοσιογράφους – Στόχος η Euroleague και το πρωτάθλημα» - Real.gr

Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το ότι λίγοι δημοσιογράφοι βρέθηκαν στην συνέντευξη Τύπου και ξεκαθάρισε πως μεγάλος στόχος του «τριφυλλιού» είναι η κατάκτηση της Euroleague και του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Είδα ότι τώρα υπάρχουν λίγοι, οκτώ, δημοσιογράφοι. Αν χάναμε είμαι σίγουρο πως θα ήταν γεμάτη η αίθουσα για να μου κάνετε ερωτήσεις. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για το τουρνουά. Κάναμε τρομερή πορεία. Απόψε, κάναμε σπουδαίο ματς στον τελικό. Πιστεύω ότι, ειδικά αφού μπήκε ο Χέις-Ντέιβις, παίξαμε σωστό και έξυπνο μπάσκετ. Όλοι πήραν αυτοπεποίθηση. Σε όλο το ματς παίξαμε καλή άμυνα. Όλοι έκαναν στο 100% τη δουλειά τους. Ελέγξαμε το ματς σε όλη τη διάρκεια και πιστεύω 100% αξίζαμε τη νίκη γιατί παίξαμε τέλειο μπάσκετ».

Για τον Χέις-Ντέιβις: «Δεν χρειάζεται σχόλιο. Έδειξε την ποιότητα και την εμπειρία του από την πρώτη του διοργάνωση, σε όλα τα ματς. Είναι μικρός στόχος το να κερδίσουμε το Κύπελλο, ο μεγάλος στόχος είναι η Euroleague και το πρωτάθλημα».

