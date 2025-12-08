Μπλόκα αγροτών: Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στο Ηράκλειο - Real.gr

Από αύριο αναμένονται στο Ηράκλειο δύο διμοιρίες των ΜΑΤ από την Αθήνα, προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται ήδη σε συνεχή επιχειρησιακή ένταση λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων.

Όπως επισημαίνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., η ενίσχυση κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς οι υπάρχουσες δυνάμεις στο Ηράκλειο δεν μπορούν πλέον να καλύψουν τις απαιτούμενες βάρδιες. Οι συνεχείς επιφυλακές, οι παρατεταμένες επιχειρήσεις και η ανάγκη για 24ωρη παρουσία σε καίρια σημεία έχουν εξαντλήσει τα διαθέσιμα στελέχη.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η αποστολή των δύο διμοιριών έχει στόχο να αποσυμφορήσει την πίεση στο προσωπικό και να εξασφαλίσει ότι η αστυνομία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες, καθώς εκτιμάται ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Πηγές αναφέρουν ότι οι ενισχύσεις θα αναλάβουν άμεσα καθήκοντα με την άφιξή τους στο νησί.