Μπλόκα αγροτών: Στο νοσοκομείο αγροτοσυνδικαλιστής μετά από επεισόδια στη Νίκαια - «Yπάρχει σπάσιμο στο πλευρό του από το πόδι ενός αστυνομικού», καταγγέλλει η κόρη του - Real.gr

Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος που τραυματίστηκε μετά από επεισόδια που ξέσπασαν στον κόμβο της Νίκαιας το μεσημέρι της Κυριακής 30 Νοεμβρίου.

Η κόρη του μιλώντας στο STAR, περιέγραψε την κατάσταση του πατέρα της μετά τα επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ολίνα Σιδεροπούλου δήλωσε: «Μόλις γύρισα κι εγώ από το νοσοκομείο. Yπάρχει σπάσιμο στο πλευρό του από το πόδι ενός αστυνομικού, το οποίο τον ακουμπάει επάνω με δύναμη. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού και γιατί προήλθε αυτή η κίνηση. Είχα ενημερώσει επανειλημμένα ότι ο άνθρωπος είναι χειρουργημένος».

«Εγώ είμαι σε μια απόσταση περίπου 500 μέτρων και βλέπω να συλλαμβάνουν τον πατέρα μου και τρέχω για να φωνάξω ότι ο άνθρωπος είναι χειρουργημένος. Σας παρακαλώ, αφήστε τον, λέω», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε, οι προσπάθειες για ειρηνική διέλευση από την Εθνική οδό μετατράπηκαν σε σοβαρό επεισόδιο: «Εκεί κάπου χάθηκε η ηρεμία που προσπαθήσαμε να περάσουμε, γιατί θέλαμε να το κάνουμε όλο αυτό ειρηνικά. Δεν είναι εικόνες που μας θυμίζουν κάτι θετικό, και ξαφνικά καταλήγουμε σε αυτές τις εικόνες».

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, η Ολίνα Σιδεροπούλου δήλωσε: «Δε θα μπορέσει να βγει από το νοσοκομείο. Έχει σπασμένο πλευρό και φρουρείται ήδη από την αστυνομία λόγω της καταγγελίας που εκκρεμεί. Πρέπει να δούμε αν θα κάνει χειρουργείο, καθώς έχει και θέμα με το έντερό του και έχει ειλεοστομία. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και χρειάζεται παρακολούθηση».

Η κόρη του αγρότη καταγγέλλει την υπερβολική βία: «Οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του πατέρα μου με γονατιά», σημειώνοντας ότι η οικογένεια ζητά να προστατευθεί η υγεία του και να διερευνηθούν τα περιστατικά βίας.

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν όταν οι αγρότες επιχείρησαν να σπάσουν το μπλόκο της ΕΛΑΣ για να ανέβουν στην Εθνική Οδό από τον κόμβο της Νίκαιας. Εκεί, οι αγρότες ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις με την αστυνομία για να τους αφήσουν να ανέβουν στην ΠΑΘΕ. Όμως, έπειτα ξεκίνησαν οι συμπλοκές, με την ΕΛ.ΑΣ. να κάνει υπέρμετρη χρήση χημικών κατά των αγροτών, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι και προκύπτει και από τα βίντεο από τοπικά μέσα.

Λίγο αργότερα, ενώ οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ επιχείρησαν να προσαγάγουν έναν ηλικιωμένο αγρότη, συνδικαλιστή, τον κ. Σιδερόπουλο.

Ο τραυματίας αγροτοσυνδικαλιστής περιγράφει στο Star τα δραματικά δευτερόλεπτα:

«Την ώρα που μπαίναμε πια πεζοί μετά τις κλούβες, δέχομαι μια επίθεση από τον αξιωματικό υπηρεσίας – νομίζω αυτός ήταν. Του είπα “τι κάνεις; Εμείς προσπαθούμε να ηρεμήσουμε τον κόσμο”. Με έπιασε από τον λαιμό. Του κατέβασα το τζόκεϊ και τα γυαλιά, ούτε τον έριξα μπουνιά. Και δέχομαι μια φοβερή επίθεση. Με ρίχνει κάτω, με χτυπάει με το γόνατο στον λαιμό και στα πλευρά».

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον αγρότη στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Λάρισας.