Μπουρκίνα Φάσο: Η τζιχαντιστική οργάνωση JNIM ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση εναντίον δασοφυλάκων - Real.gr

Περίπου 40 παραστρατιωτικοί, μέλη της υπηρεσίας φύλαξης των δασών και των υδάτινων πόρων της Μπουρκίνα Φάσο, σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε επίθεση τζιχαντιστών εναντίον ενός δασικού φυλακίου στα ανατολικά της χώρας, η οποία τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα έξαρση της βίας.

Την ευθύνη για την επίθεση, που σημειώθηκε το Σάββατο, ανέλαβε σήμερα η Ομάδα Υποστήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (JNIM) που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, υποστηρίζοντας ότι σκότωσε «50 στρατιώτες».

Από την περασμένη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, το βόρειο και ανατολικό τμήμα της Μπουρκίνα Φάσο, μιας χώρας που κυβερνάται από στρατιωτική χούντα, έγινε στόχος αλλεπάλληλων επιθέσεων στις οποίες έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι. Για τις περισσότερες επιθέσεις την ευθύνη ανέλαβε η JNIM.

Εδώ και πάνω από μια δεκαετία η Μπουρκίνα Φάσο δέχεται επιθέσεις από οργανώσεις που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος.

Το περασμένο Σάββατο, το δασικό φυλάκιο του Ταντζάρι, μιας κοινότητας στην επαρχία Γκούρμα, έγινε στόχος επίθεσης τρομοκρατών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περίπου 40 άνθρωποι, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας. «Ορισμένα πτώματα μεταφέρθηκαν στη Φάντα Εν’Γκούρμα για να γίνει η ταφή, όμως για άλλα δεν στάθηκε δυνατό», πρόσθεσε η πηγή, κάνοντας λόγο για «απανθρακωμένα λείψανα».

Μια άλλη πηγή διευκρίνισε ότι «δεκάδες πτώματα» βρέθηκαν όλα μαζί «στα ορύγματα που έσκαψαν γύρω από το φυλάκιο οι τρομοκράτες», οι οποίοι πήραν όλα τα όπλα από τα θύματά τους και αποχώρησαν προτού φτάσουν στο σημείο ενισχύσεις.

Οι δασοφύλακες «έχουν σοκαριστεί επειδή αυτή είναι η φονικότερη επίθεση εναντίον μελών της υπηρεσίας φύλαξης δασών και υδάτων», μιας παραστρατιωτικής δύναμης που δεν είναι «τόσο καλά εξοπλισμένη» όσο οι τζιχαντιστές, πρόσθεσε η δεύτερη πηγή.

Την ίδια ημέρα, σε άλλη επίθεση στην πόλη Τιτάο, την πρωτεύουσα της επαρχίας Λόρουμ, σκοτώθηκαν δέκα άμαχοι, μεταξύ των οποίων και επτά έμποροι από την Γκάνα. Η JNIM ανέλαβε και για αυτήν την ευθύνη.

Άλλες επιθέσεις έγιναν επίσης στη Ναρέ, στην Μπιλάνγκα και την Ουαχίγκουγια, εναντίον στρατιωτών ή φυλακίων.

Η στρατιωτική χούντα του Ιμπραχίμ Τραορέ, που ανέλαβε τη διακυβέρνηση του κράτους με πραξικόπημα τον Σεπτέμβριο του 2022 υποσχέθηκε ότι θα επαναφέρει την ασφάλεια στην Μπουρκίνα Φάσο μέσα σε λίγους μήνες. Ωστόσο, το σπιράλ της βίας συνεχίζεται και από το 2015, δεκάδες χιλιάδες άμαχοι και στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Acled που καταγράφει τα θύματα ένοπλων συγκρούσεων.