Bundesliga: Μοιρασιά για Ντόρτμουντ και Λειψία, ανεβαίνει η Λεβερκούζεν - Real.gr

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το σημαντικότερο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Bundesliga. Ντόρτμουντ και Λειψία ήρθαν ισόπαλες 1-1 στο “Signal-Iduna Park”, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην Μπάγερν να αποσπαστεί στην κορυφή, εφόσον νικήσει αργότερα σήμερα (19:30) την Αϊντραχτ στη Φρανκφούρτη. Το τελικό σκορ του αγώνα διαμορφώθηκε νωρίς, με τον Μπαουμγκάρτνερ να δίνει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους μόλις στο 7ο λεπτό και τον Γιαν Κόουτο να ισοφαρίζει στο 23΄. Η Μπορούσια έχασε μεγάλη ευκαιρία στο τέλος του α΄ μέρους με τον Αντεγέμι, αλλά στο β΄ ημίχρονο ήταν οι «κόκκινοι ταύροι» αυτοί που πλησίασαν σε αρκετές περιπτώσεις το δεύτερο γκολ, κυρίως με τον Μπαουμγκάρτνερ.

Με τέρματα των Ποκού και Κοφάνε, η Λεβερκούζεν επικράτησε 2-0 της Ουνιόν Βερολίνου και -προσωρινά τουλάχιστον- ανέβηκε στην τέταρτη θέση. Μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες (τέσσερις στο πρωτάθλημα και μία στο κύπελλο), η Αουγκσμπουργκ «ξέσπασε» στη Βόλφσμπουργκ, καθώς τη νίκησε 3-1, την ξεπέρασε στην κατάταξη και ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Δημήτρης Γιαννούλης ήταν βασικός στην πλευρά των νικητών (αντικαταστάθηκε στο 71΄), όπως και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στους «λύκους», που παραμένουν χωρίς νίκη μετά την πρεμιέρα της Bundesliga. «Ανάσα» πήρε και η Βέρντερ, που νίκησε στη Βρέμη 1-0 τη Ζανκτ Πάουλι, για την οποία ο Μανώλης Σάλιακας πέρασε ως αλλαγή στο 71΄.