Χαλκιδική: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών - Real.gr

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, ισχύουν σε τμήμα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών στην Χαλκιδική, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, από ώρα 14:10 σήμερα (13 Ιανουαρίου 2026) και μέχρι νεωτέρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το 46,5 έως το 56 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και στις δύο κατευθύνσεις (προς Θεσσαλονίκη και προς Ν. Μουδανιά).

Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Ν. Μουδανιά, εισέρχονται μέσω του κόμβου Σωζοπόλεως στην παραλιακή οδό Ν. Πλαγίων – Ν. Φλογητών – Ν. Μουδανιών και μέσω του κόμβου Ν. Μουδανιών εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.

Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, εισέρχονται στην παλαιά εθνική οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης και διαμέσου Ν. Τρίγλιας, Ελαιοχωρείων, Ν. Συλλάτων, εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών από τον κόμβο Γεωπονικών.