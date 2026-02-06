Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η Ελλάδα άνοιξε την Παρέλαση των Εθνών - Real.gr

Η Ελληνίδα αθλήτρια Νεφέλη Τίτα οδήγησε τους συναθλητές της του σκι αντοχής, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολο Αγγελή, στην παρέλαση στο Πρεντάτσο, ενώ η αλπική σκιέρ Μαρία Ελένη Τσιόβολου παρέλασε στην Κορτίνα.

Η Τίτα επιλέχθηκε την τελευταία στιγμή σημαιοφόρος της Ελλάδας, αντικαθιστώντας τον Αλέξανδρο Γκίννη.

Η Ελλάδα ήθελε όλοι οι αθλητές της να παρελάσουν στο Σαν Σίρο, αλλά οι τοπικοί διοργανωτές απέρριψαν το αίτημα, προσπαθώντας να προκαλέσουν τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση στους αθλητές που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές μακριά από το Μιλάνο.

Ως τόπος γέννησης των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ελλάδα έχει πάντα την τιμή να είναι η πρώτη αποστολή στην Παρέλαση των Εθνών.

Περισσότεροι από 3.500 αθλητές από 93 χώρες θα συμμετάσχουν στους φετινούς Χειμερινούς Αγώνες. Οι αποστολές θα παρελάσουν με αλφαβητική σειρά, ενώ η «οικοδέσποινα» χώρα, η Ιταλία, θα κλείσει την παρέλαση.