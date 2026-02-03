«Διακριτική» συνάντηση του Τραμπ με τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο - Real.gr

Αφού το προηγούμενο διάστημα αντάλλαξαν ύβρεις μέσω του διαδικτύου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κολομβιανός, αριστερός ομόλογός του, Γκουστάβο Πέτρο, συναντήθηκαν σήμερα για πρώτη φορά, χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κάλεσε τους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, όπως συνηθίζει, για τη συζήτηση με τον Πέτρο.

Ο Λευκός Οίκος περιορίστηκε να αναρτήσει στην πλατφόρμα Χ δύο φωτογραφίες. Η Μπογοτά πάντως έδωσε στη δημοσιότητα πολλές, μεταξύ των οποίων και τη χειραψία του Ρεπουμπλικάνου με τον πρώην αντάρτη που έγινε αρχηγός του κράτους του.

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Κολομβίας, Πέδρο Σάντσες και Ρόσα Βιγιαβισένσιο.

Δεν διέρρευσε προς το παρόν καμία πληροφορία για τη διάρκεια των συνομιλιών.

Η συνάντηση έγινε αφού ο Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρεί ότι η Λατινική Αμερική είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία του, συνέλαβε τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και θέλει στο εξής να «υπαγορεύει» τις αποφάσεις του Καράκας, ιδίως σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο.

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, στις 3 Ιανουαρίου, ώθησε αρχικά τον Γκουστάβο Πέτρο να δηλώσει ότι «θα ξαναπάρει τα όπλα» εναντίον της Ουάσινγκτον, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τον συμβουλεύει «να προσέχει τα οπίσθιά του».

Στη συνέχεια, ο τόνος άλλαξε, τουλάχιστον δημοσίως.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος «είναι πολύ συμπαθητικός εδώ και έναν-δυο μήνες. Προηγουμένως, ήταν επικριτικός αλλά μετά την επιδρομή στη Βενεζουέλα, είναι πολύ συμπαθητικός. Άλλαξε πολύ τη στάση του», σχολίασε ο Τραμπ ειρωνικά, προβλέποντας ότι θα έχουν μια «καλή συνάντηση».

Η ένταση στις σχέσεις των δύο προέδρων φαίνεται ότι έπεσε στις 7 Ιανουαρίου, όταν μίλησαν για πρώτη φορά τηλεφωνικά. Η Κολομβία έκανε επίσης μια χειρονομία καλής θέλησης απέναντι στον 79χρονο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι θα ξαναρχίσουν οι πτήσεις επαναπατρισμού μεταναστών από τις ΗΠΑ, με κολομβιανά αεροσκάφη, που είχαν διακοπεί εδώ και οκτώ μήνες.

Η Μπογοτά δέχτηκε επίσης να ξαναρχίσουν οι ψεκασμοί γλυφοσάτης στις καλλιέργειες κόκας, πρακτική που είχε εγκαταλειφθεί από το 2015 για υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Ο Γκουστάβο Πέτρο είχε αντιταχθεί σθεναρά στη χρήση γλυφοσάτης, την εποχή που ήταν γερουσιαστής.

Η σημερινή συνάντηση αναμενόταν ότι θα επικεντρωθεί στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η Κολομβία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης στον κόσμο και οι ΗΠΑ ο μεγαλύτερος καταναλωτής. Επί χρόνια, η Ουάσινγκτον χρηματοδοτούσε τις δυνάμεις ασφαλείας και τις κολομβιανές υπηρεσίες πληροφοριών, με δισεκατομμύρια δολάρια, για να καταπολεμούν το εμπόριο ναρκωτικών. Αφότου ανέλαβε την εξουσία ο Γκουστάβο Πέτρο, η παραγωγή και οι εξαγωγές κοκαΐνης αυξήθηκαν. Το 2025 οι ΗΠΑ απέσυραν την Κολομβία από τον κατάλογο των «συμμαχικών χωρών» σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ