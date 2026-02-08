Δίκτυο Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ: Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να επαναθεμελιωθεί εκ βάθρων - Real.gr

«Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να επαναθεμελιωθεί εκ βάθρων», τονίζει σε ανακοίνωση του το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφέροντας ότι «οι καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν την ενδεχόμενη εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις, αποτελούν απλά την κορυφή του παγόβουνου σε μια πραγματικότητα που φωνάζει καιρό τώρα: ‘Δεν πάει άλλο’».

Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «απέναντι στις δυνάμεις της συντήρησης, απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν αξιοποιώντας τα τελευταία γεγονότα, να σπιλώσουν και να κατασυκοφαντήσουν το θεσμό του συνδικαλιστικού κινήματος, την ιστορία του και όλους τους συνδικαλιστές, είμαστε υποχρεωμένοι να υψώσουμε την φωνή μας. Σχολιάζει ότι «οι πρακτικές, οι μέθοδοι και τα ‘ολισθηρά μονοπάτια’, που ενδεχομένως βάδισαν οι λίγοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, δεν μπορούν να αμαυρώσουν και να εκμηδενίσουν τους αγώνες και τις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων».

Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «για ακόμη φορά είναι εκτεθειμένη και υπόλογη όχι μόνο γιατί επέλεξε να μην κάνει κανένα έλεγχο αλλά με τις πελατειακές και αδιαφανείς επιλογές της οδήγησε στη διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Δεν προστάτευσε τους ευρωπαϊκούς και δημόσιους πόρους». «Η Κυβέρνηση, τα κυβερνητικά στελέχη και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί οφείλουν τώρα να δώσουν εξηγήσεις με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία», αναφέρει το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνει ότι «για το ΠΑΣΟΚ τα γεγονότα αυτά πρέπει να αποτελέσουν το έναυσμα για μια ουσιαστική αναγεννητική ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος σε όλα τα επίπεδα» και «σε αυτή την κατεύθυνση η επανίδρυση της Παράταξής μας είναι αναγκαία συνθήκη».

Τονίζει δε ότι «το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι όμως αυτονόητο ότι συνδικαλιστικά στελέχη που έχουν αμαυρώσει την Παράταξή μας δεν έχουν θέση σε αυτή τη διαδικασία». «Η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι τώρα», σημειώνει μεταξύ άλλων, προσθέτοντας ότι «είμαστε εδώ, καλώντας σε συμπαράταξη όλες τις υγιείς, δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις του συνδικαλιστικού κινήματος που αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των στιγμών».

ΑΠΕ-ΜΠΕ