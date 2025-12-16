Φονικό στη Φοινικούντα: Βίντεο «καίει» τον ανιψιό για τη μεταφορά του 22χρονου στην Καλαμάτα - Real.gr

Στις φυλακές οδηγούνται ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας που κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

Οι απολογίες τους διήρκεσαν συνολικά περισσότερες από 13 ώρες, με τους δύο κατηγορούμενους να επιμένουν στην αθωότητά τους. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι από κοινού αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση.

Κατά την απολογία τους, οι δύο κατηγορούμενοι απέδωσαν σε συμπτώσεις τις διασταυρώσεις των τηλεφωνικών συνδέσεων στους επίμαχους χρόνους. Τόνισαν ότι ουδέποτε χρησιμοποίησαν πακιστανικές τηλεφωνικές συνδέσεις, υποστηρίζοντας πως δεν γνωρίζουν την ύπαρξη τέτοιων τηλεφώνων.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι οι επικοινωνίες και οι συναλλαγές τους με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα ήταν απολύτως φυσιολογικές, στο πλαίσιο τόσο της φιλικής σχέσης που φέρονται να είχαν μεταξύ τους, όσο και της επαγγελματικής συνεργασίας του επιχειρηματία με τον 22χρονο εργαζόμενό του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο ρόλος του 22χρονου και τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τρόπο, με τον οποίο μεταφέρθηκε ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος αρχικά είχε ισχυριστεί ότι, μετά το φονικό, κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα.

Oδός Αρτέμιδος στις 18:45 με το αυτοκίνητο του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, αποδίδεται πλέον η εκδοχή ότι μεταφέρθηκε με το αυτοκίνητο του ανιψιού, καθώς όχημα φέρεται να διέρχεται από την περιοχή των ΚΤΕΛ λίγα μόλις λεπτά πριν από την εμφάνιση του 22χρονου Χ.Τ. στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, απ’ όπου πήρε λεωφορείο για να επιστρέψει στην Αθήνα, την επόμενη μέρα από τη διπλή δολοφονία.

Ο Χ.Τ. στις 18:48 – 3 λεπτά μετά τη διέλευση του οχήματος του ανιψιού από το ίδιο σημείο

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, αποδίδεται πλέον η εκδοχή ότι μεταφέρθηκε με το αυτοκίνητο του ανιψιού, καθώς όχημα φέρεται να διέρχεται από την περιοχή των ΚΤΕΛ λίγα μόλις λεπτά πριν από την εμφάνιση του 22χρονου Χ.Τ. στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, απ’ όπου πήρε λεωφορείο για να επιστρέψει στην Αθήνα, την επόμενη μέρα από τη διπλή δολοφονία.

Ο ίδιος ο ανιψιός παραδέχθηκε ότι βρέθηκε στην Καλαμάτα το επόμενο απόγευμα μετά το διπλό φονικό, υποστηρίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή είχε αναφέρει πως κατευθυνόταν στο σπίτι της μητέρας του, ενώ χαρακτήρισε τυχαία τη διέλευσή του από τα ΚΤΕΛ.

Αλλαγή ρόλων και κατηγοριών

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται αλλαγή ρόλων και κατηγοριών για τους δύο 22χρονους που έχουν ήδη προφυλακιστεί από τα μέσα Οκτωβρίου για την ίδια υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον 22χρονο Χ.Τ., ο οποίος είχε παραδοθεί αυτοβούλως στις Αρχές, αποδίδεται πλέον ο ρόλος του φυσικού αυτουργού, δηλαδή του προσώπου που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Υπό το φως αυτής της εξέλιξης, θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό το επόμενο χρονικό διάστημα οι δύο 22χρονοι να κληθούν εκ νέου στα δικαστήρια της Καλαμάτας, προκειμένου να τους αποδοθούν οι νέες κατηγορίες και να δώσουν συμπληρωματική απολογία.

Ανοιχτά μέτωπα της έρευνας – Τα κίνητρα

Παρά την προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων, η έρευνα συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταζητείται 30χρονος, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, πέραν του οικονομικού κινήτρου που φέρεται να συνδέεται με το κλείσιμο της υπόθεσης, οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν και άλλα ενδεχόμενα ως προς τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας. Πρόκειται για πτυχές που παραμένουν υπό διερεύνηση και, όπως εκτιμάται, ενδέχεται να αποκαλύψουν άγνωστες μέχρι σήμερα πλευρές της υπόθεσης, με εξελίξεις που δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε σημαντικές ανατροπές.

Η δικαστική έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της ανακρίτριας βρίσκονται και άλλα πρόσωπα.