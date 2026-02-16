Δουδωνής στον Realfm 97,8: Είμαστε στη φάση της pole position – Ο πραγματικός αγώνας γίνεται από την προκήρυξη των εκλογών - Real.gr

Για την πορεία του ΠΑΣΟΚ, τη Συνταγματική Αναθεώρηση και την υπόθεση Παναγόπουλου μίλησε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παναγιώτης Δουδωνής στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

«Συνολικά είμαστε ακόμα στον αγώνα για την pole position. Ο πραγματικός αγώνας γίνεται από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι την διεξαγωγή τους, άρα είναι σημαντικό να είμαστε στην καλύτερη δυνατή αφετηρία όταν θα συμβεί αυτό, όποτε κι αν συμβεί, κι από εκεί και πέρα είναι στο χέρι μας να πείσουμε ότι είμαστε η μόνη πρόταση ενναλακτική, αν κάποιος θέλει να υπάρξει αλλαγή διακυβέρνησης», τόνισε ο κ. Δουδωνής.

«Έχουμε πολιτικό πρόγραμμα , το έχει αποδεχθεί στις τότε δημοσκοπήσεις το 25% του ελληνικού λαού, αν αυτό μετουσιωθεί σε ποσοστό ή κάτι που προσεγγίζει αυτό, νομίζω ότι- επειδή και η ΝΔ θα είναι χαμηλά- όλοι οι στόχοι μας είναι απολύτως εφικτοί» ανέφερε.

Σε σχέση με την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή και την κοινή εμφάνιση Φάμελλου – Χαρίτση – Δούκα στη Μυτιλήνη, υπογράμμισε: «Νομίζω ότι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ αποφασίστηκε στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές όταν κέρδισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι μία απόφαση της κυρίαρχης βάσης και πάνω από 300.000 πολιτών. Ότι το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον ότι δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ μετεκλογικά, διότι διαφορετικά δεν έχει νόημα η αυτονομία γιατί η αυτονομία είναι για να είμαστε ο άλλος πόλος. Και δεύτερον δεν θα αποτελέσει τον βατήρα για να επανέλθουν στην πολιτική πρόσωπα που έχουν κριθεί στην κυβερνητική τους θητεία -όταν είχαν –ελληνικό λαό. Από εκεί και πέρα, εμένα η ένστασή μου έγκειται στο ότι όλα αυτά είναι συγκολλήσεις κορυφής, κάπως κινήσεις σπασμωδικές και δεν αποδίδουν στην πράξη και την ουσία. Αυτό που χρειάζεται είναι το ΠΑΣΟΚ να ανοίξει τους ορίζοντες του στις ιδέες του κέντρου – στο κέντρο κρίνονται οι εκλογές – και της αριστεράς και φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν αν θέλετε κριθεί από τον λαό ήδη, να μπορέσουν να βρουν τον δρόμο τους μέσα από ένα διευρυμένο ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Δουδωνής κλήθηκε να σχολιάσει την αναφορά του κ. Ανδρουλάκη ο οποίος είπε ότι «η ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης δεν μπορεί να γίνει σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας», και ρωτήθηκε εάν θεωρεί πως οικονομικοί παράγοντες προωθούν μία τέτοια εξέλιξη και το ΠΑΣΟΚ αντιστέκεται. «Νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ασκήσεις επί χάρτου το τελευταίο διάστημα. Αυτές δεν βγαίνουν έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι θέμα αντίστασης ή μη είναι θέμα πώς θέλει να κινηθεί ο καθένας.

Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να επανέλθει δια της ολιγαρχίας , αλλά δια των απλών ανθρώπων, των ψηφοφόρων του, των φίλων του και αυτών που θέλουν να το ακούσουν. Αλλά για να επανέλθει – και αυτό είναι το τρίτο στοιχείο περί αυτονομίας – χρειάζεται ένα άλλο ηθικό παράδειγμα και μια μεγάλη προσοχή ακριβώς για να μην δίνεται η αίσθηση ότι όλα αυτά γίνονται σε επίπεδο κορυφής».

Όσον αφορά εάν υπάρχει εσωτερική υπονόμευση στον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε: «Όχι δεν νομίζω ότι υπάρχει γιατί να υπάρξει, θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι διχασμένο. Εμένα η εικόνα που μου δόθηκε στην ΚΟΕΣ χθες είναι ενός ΠΑΣΟΚ σε μεγάλη ενότητα. Έτσι κι αλλιώς οι τόνοι έπεσαν , από εκεί και πέρα αυτό που ανέδειξα τις προηγούμενες 3 εβδομάδες που είχαμε αυτό το φαινόμενο, είναι ότι μία πολυφωνία που βγήκε από την προ-προηγούμενη πολιτική γραμματεία, μας στέρησε μία δημοσκοπική μονάδα. Αυτή ανακτήθηκε εκτιμώ, βλέποντας και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Όμως νομίζω ότι είμαστε σε μία φάση της pole position, πρέπει να αποκτηθεί μία σημαντική ενωμένη δύναμη που να πάει στις εκλογές».

Τι είπε για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ερωτηθείς για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και για το κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ δίνει την εντύπωση ότι δεν κάνει εποικοδομητική αντιπολίτευση, είπε μεταξύ άλλων: «Έχει αποδειχθεί ότι έτσι κι αλλιώς, η λογική των εναλλασσόμενων πλειοψηφιών έχει οδηγήσει σε άτοπα και το μεγαλύτερο αυτών των ατόπων είναι ότι έχουμε καταλήξει να έχουμε πρόεδρο που να ψηφίζεται ακόμη και με σχετική πλειοψηφία.

Άρα πρέπει και να αλλάξει το άρθρο 110 και να ζητάει 180 σε κάθε περίπτωση στη δεύτερη βουλή, και είτε είμαστε πρώτο είτε είμαστε δεύτερο κόμμα, να ζητούμε την πλειοψηφία αυτή στη δεύτερη βουλή γιατί η πλειοψηφία στη δεύτερη βουλή είναι επί της διατύπωσης της διάταξης. Θα ήταν διαφορετικά αν ήταν επί της διατύπωσης και στην πρώτη. Απλώς στην πρώτη λες θεωρητικώς ότι πρέπει να αλλάξει και αν θεωρητικώς δεν σου επιτρέπει να αλλάξει στην πρώτη, πας στην δεύτερη και μπορεί να αλλάξει με όποιον τρόπο θέλει η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πχ αν δίναμε για το άρθρο 86 180 ψήφους, συναίνεση και ο μη γένοιτο επανεκλεγόταν η ΝΔ, θα μπορούσε να το κάνει αυστηρότερο ή να έλεγε ότι δεν διώκονται καθόλου, ποτέ. Κι αυτό έχει αποδειχθεί και στην όλως πρόσφατη αναθεώρηση».

Σχετικά με την απουσία της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο από τη δέσμη των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε: «Δεν υπάρχει διότι είναι η συνταγματική περιωπή της αδυναμίας και έλλειψης διάθεσης της κυβέρνησης να εφαρμόσει τους νόμους. Το πρόβλημα δεν είναι αν δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, να κάνουμε μία συνταγματική διάταξη. Αν δεν εφαρμόζονται οι νόμοι , πρέπει να εφαρμοστούν. Το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων μιλάει σαφέστατα για απολύσεις σε περιπτώσεις σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων. Το ότι δεν θέλει η ΝΔ να το εφαρμόσει, είναι μία δική της πολιτική απόφαση για διάφορους λόγους. Εμείς θέλουμε την εφαρμογή των νόμων. Δεν είναι το Σύνταγμα το πεδίο στο οποίο συνταγματοποιούνται όλα όσα δεν μπορούμε να κάνουμε ως νόμο, διότι το Σύνταγμα είναι ανώτερο από τους νόμους».

«Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται συνταγματική περιωπή σε ζητήματα, όπως είναι για ζητήματα δικαιωμάτων, για τη σχέση των οργάνων του κράτους, για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, για τον τρόπο που θα στελεχώνονται οι ανεξάρτητες αρχές, ή ο έλεγχος του πολιτικού χρήματος, που βλέπουμε ότι παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στην πράξη και ζητούμε να έχει συνταγματική περιωπή η εθνική αρχή διαφάνειας και αυτή κατά το Σύνταγμα να ελέγχει και τα πόθεν έσχες και τις προεκλογικές καμπάνιες των πολιτικών και τα έξοδα του κράτους και τις εσωκομματικές εκλογές. Υπάρχουν πολλά θέματα, δεν είναι αυτό όμως θέμα συνταγματικής φύσεως», πρόσθεσε.

Για την υπόθεση Παναγόπουλου

Σχετικά με την υπόθεση Παναγόπουλου, τόνισε ότι του έχει κάνει εντύπωση η στάση του κ. Γεωργιάδη, λέγοντας πως δεν μπορεί να καταλάβει τον λόγο που κάποιος που ανήκει σε άλλο κόμμα υπερασπίζει κατά τέτοιον τρόπο τον κ. Παναγόπουλο.

«Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάντα πολύ αυστηρό σε θέματα ηθικής τάξεως. Από εκεί και πέρα τίθεται και ένα πρακτικό ζήτημα. Η Αρχή για το Ξέπλυμα βρίσκει – και νομίζω ότι έχει κάνει μία στοιχειοθετημένη δουλειά κρίνοντας ως νομικός – ότι πήρε κάποια ποσά από το δημόσιο. Έχουν περάσει τόσοι υπουργοί Εργασίας και άλλων συναρμόδιων υπουργείων της ΝΔ. Αυτοί έδωσαν τα χρήματα στους φορείς αυτούς που κατηγορούνται για κακοδιαχείριση. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων ανακύπτουν ερωτήματα και από τη στάση στελεχών της ΝΔ. Και από τη βουβαμάρα και από τις περίεργες υποστηρίξεις στον κ. Παναγόπουλο , ανακύπτουν ζητήματα στα οποία πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Εμείς είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε ζητήματα ηθικής τάξης γιατί δεν νομίζω ότι χωράει να πληγωθεί άλλο ο ελληνικός λαός από τέτοια θέματα. Και από εκεί και πέρα ας μας κατηγορούν ότι είμαστε αυστηροί. Ναι είμαστε αυστηροί» συμπλήρωσε ο κ. Δουδωνής.

Ακούστε το ηχητικό: