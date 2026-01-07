Δουδωνής στον Realfm 97,8 για Καρυστιανού: Ακόμη κι εκείνοι που επικρίνουν τα κόμματα, θέλουν να γίνουν πολιτικοί – Δεν νομίζω ότι θα επιτευχθεί ανατροπή - Real.gr

Για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την Μαρία Καρυστιανού και τους αγρότες μίλησε ο Παναγιώτης Δουδωνής στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Όπως είπε, «για χώρες που στηρίζονται στο Διεθνές Δίκαιο, έχει αυξημένη σημασία να επιμένουμε στην τήρησή του από όλους γιατί αυτό είναι και το βασικό μας επιχείρημα στις σχέσεις μας με τους γείτονες, οι οποίοι αυτό ακριβώς οι ίδιοι ισχυρίζονται, ότι δηλ. δεν έχει σημασία αν έχουμε δίκιο στο Διεθνές Δίκαιο, αλλά έχει σημασία το δίκαιο του ισχυρού. Δεν λέω ότι δεν έχουν υπάρξει παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου στο παρελθόν, λέω ότι το κρίσιμο είναι ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα της οποίας τα επιχειρήματα στηρίζονται στο Διεθνές Δίκαιο, πρέπει να επιμένει στην τήρηση. Εν προκειμένω το να φύγει, να συλληφθεί, να απαχθεί ο επικεφαλής μιας χώρας που κέρδισε εκλογές -που ναι ήταν στημένες και είναι δικτάτορας- και να μεταχθεί σε άλλη χώρα, αντιβαίνει το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμπαθούμε τον Μαδούρο σε καμία περίπτωση».

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Πρωθυπουργού, ο κ. Δουδωνής την χαρακτήρισε «εξαιρετικά άστοχη».

«Είναι σαν να λέμε ότι δεν είναι και ιδιαίτερα σημαντική η τήρηση της νομιμότητας του Διεθνούς Δικαίου. Ας πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης ήθελε να στηρίξει τον Τραμπ. Και πάλι η δήλωση αυτή δεν είναι καλή. Είναι μία δήλωση που εκνευρίζει και εμάς τους υπερασπιστές του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και τους Αμερικανούς που δεν θα ήθελαν αναφορά στη νομιμότητα. Νομίζω ότι είναι μία επικίνδυνη ατραπός άμα προβαίνει ο Έλληνας πρωθυπουργός σε τέτοιες δηλώσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Για την Μαρία Καρυστιανού

«Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνητική ψήφο των κομμάτων και συγκρίνεται με πραγματική ψήφο. Είναι άλλο η δυνητική και άλλο η πραγματική ψήφος. Η πραγματική θα κριθεί όταν κριθεί και ως κόμμα» είπε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

«Η κα Καρυστιανού έχει κάνει πάρα πολλές δηλώσεις ότι δεν θα κάνει κόμμα και πολλές δηλώσεις εναντίον των κομμάτων. Τώρα θέλει να κάνει κόμμα. Στέκομαι με απόλυτο σεβασμό απέναντι της ως μητέρα και στην υπόθεση των Τεμπών δεν κινηθήκαμε καθόλου με βάση το κομματικό όφελος. Καλά κάναμε και στηρίξαμε όλα τα αιτήματα Δικαιοσύνης. Κάναμε αυτά που πρέπει και η συνείδησή μας είναι καθαρή» πρόσθεσε.

«Η έννοια του κόμματος και της πολιτικής ασκεί μία γοητεία. Ακόμη και αυτοί που επικρίνουν τα κόμματα εν τέλει κάνουν κόμμα και θέλουν να γίνουν πολιτικοί. Η χώρα έχει περισσότερα κόμματα από όσα μπορεί να καταναλώσει. Προφανώς και είναι δικαίωμά της να κάνει κόμμα και θα την κρίνουμε με βάση εκείνα που θα προτείνει σε όλα τα επίπεδα. Δεν νομίζω πάντως, ότι η κα Καρυστιανού προσδιορίζεται από τον δικό μας χώρο. Όπως την ακούω νομίζω ότι είναι εντελώς από την άλλη πλευρά, προς τα Δεξιά» σημείωσε.

Ο κ. Δουδωνής υποστήριξε ότι «δεν πιστεύω ότι θα επιτευχθεί η ανατροπή, είμαι πεπεισμένος γι’ αυτό διότι όλος αυτός ο κόσμος που μαζεύτηκε στις συγκεντρώσεις των Τεμπών, δεν μαζεύτηκε για κόμματα, αλλά πέρα και πάνω από κόμματα. Δεν μπορεί ένα κόμμα που ιδρύεται από κάποιον που επικρίνει τα κόμματα να εκφράσει έναν κόσμο που πήγε ακομμάτιστα. Και το να χρησιμοποιήσεις έναν κόσμο που πήγε ακομμάτιστα για να κάνεις κόμμα, δεν είναι καλή ένδειξη. Θα κριθεί επί των προτάσεών της περισσότερο».

Για τους αγρότες

«Είναι ένας δικός τους αγώνας που εμείς στηρίζουμε τα αιτήματά τους αλλά ως προς τον τρόπο που τον διεξάγουν δεν μπορώ να πω κάτι και δεν πρέπει να πω και ούτε θα άκουγαν νουθεσίες μου» είπε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

«Έχουμε μιλήσει εδώ και πολύ καιρό για την ενεργειακή αυτονομία των αγροτών μέσω της δημιουργίας των ενεργειακών κοινοτήτων για αγρότες και κτηνοτρόφους. Αυτό είναι ζήτημα προοπτικό που το λέει ο Ανδρουλάκης από το 2021 και σταθερά κωφεύει η κυβέρνηση. Ένα μεγάλο κομμάτι του κόστους παραγωγής είναι το ενεργειακό. Πρέπει να σχεδιάσουμε το ενεργειακό μέλλον των αγροτών γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει μέλλον» συμπλήρωσε.

Ακούστε το ηχητικό: