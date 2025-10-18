Διονύσης Σαββόπουλος: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του - Real.gr

Ο αγαπητός καλλιτέχνης μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική έπειτα από αδιαθεσία που παρουσίασε.

Βελτιωμένη φαίνεται η κατάσταση της υγείας του μουσικοσυνθέτη Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική έπειτα από αδιαθεσία που παρουσίασε, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν επιβαρυμένη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εκεί υποβλήθηκε σε σειρά ιατρικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ , η υγεία του σπουδαίου καλλιτέχνη είναι σταθερή και δείχνει σημάδια βελτίωσης, ενώ ανταποκρίνεται θετικά στη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει.