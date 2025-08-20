Συνεχίζονται οι ανθρώπινες τραγωδίες στους δρόμους της Αθήνας - Δύο μοτοσυκλετιστές άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο - Real.gr

Quantcast
Συνεχίζονται οι ανθρώπινες τραγωδίες στους δρόμους της Αθήνας – Δύο μοτοσυκλετιστές άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο

17:49, 20/08/2025
Το ένα περιστατικό συνέβη στην Αγία Παρασκευή και το άλλο στην Πέτρου Ράλλη.

Δεν έχει τέλος ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, καθώς και σήμερα (20/8) δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δύο διαφορετικά δυστυχήματα με μοτοσυκλέτες.

Οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 10:30, η μηχανή του συγκρούστηκε με όχημα, στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με τη Λαυρίου, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε και σε άλλο αυτοκίνητο.

Ο άτυχος οδηγός διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Λίγο αργότερα, στην Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Αθήνα, υπό αδιευκρίνιστες προσώρας συνθήκες, μηχανή με δύο επιβαίνοντες προσέκρουσε σε κολόνα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας, όπου λίγο αργότερα ο ένας εξ αυτών κατέληξε.

 

