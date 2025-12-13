Έχασε τον τίτλο της η Μις Φινλανδία – Η ρατσιστική ανάρτηση που την «έκαψε» - Real.gr

Τρεις μήνες μετά τη στέψη της και λίγες εβδομάδες αφού εκπροσώπησε τη χώρα της στον διαγωνισμό «Μις Κόσμος», η Σάρα Τζαφτσέ έχασε τον τίτλο της Μις Φινλανδία, εξαιτίας μιας φωτογραφίας που αναρτήθηκε από φίλο της σε ιδιωτικό γκρουπ σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και χαρακτηρίστηκε «ρατσιστική».

Ειδικότερα, η Τζαφτσέ απεικονίζεται στη φωτογραφία να τραβά τα μάτια της προς τα πλάγια με τα δάχτυλα, μια χειρονομία, η οποία παγκοσμίως έχει συνδεθεί με προσβλητικά στερεότυπα για Ασιάτες. Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε στα φινλανδικά «kiinalaisenkaa syömäs», δηλαδή «τρώγοντας με έναν Κινέζο».



Μετά τη θύελλα που ξέσπασε από τη δημοσίευση της φωτογραφίας, η Τζάφτσε προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας πως είχε πονοκέφαλο και πίεζε τα μάτια της κατά τη διάρκεια ενός δείπνου και ότι ο φίλος της πρόσθεσε τη λεζάντα χωρίς να τη συμβουλευτεί. Αργότερα ζήτησε δημόσια συγγνώμη μέσω Instagram. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, ειδικά από όσους επηρεάστηκαν προσωπικά από αυτήν την κατάσταση. Θα μάθω από αυτήν και θα εξελιχθώ», έγραψε.

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, η διοργανώτρια αρχή του διαγωνισμού «Μις Φινλανδία», εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αποκάλυψε τα πειθαρχικά μέτρα που ελήφθησαν εναντίον της Τζάφτσε. Η ανακοίνωση – η οποία κοινοποιήθηκε στη σελίδα Instagram του διαγωνισμού – ακολούθησε μια σειρά από άλλες επίσημες αναρτήσεις σχετικά με μια φωτογραφία της βασίλισσας ομορφιάς, που έγινε vira,l να κάνει μια ρατσιστική χειρονομία.

«Ο τίτλος της Μις Φινλανδία που κατείχε η Σάρα Τζάφτσε έχει ανακληθεί από σήμερα. Αυτή η απόφαση δεν αφορά την ανθρώπινη αξία ενός ατόμου, αλλά την ευθύνη. Όταν ένα άτομο φέρει έναν εθνικό και διεθνή εκπροσωπητικό ρόλο, οι πράξεις και η ευθύνη είναι αδιαχώριστες», ανέφερε η δήλωση.