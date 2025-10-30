ΕΚΤ: Διατήρησε αμετάβλητα για τρίτη φορά τα επιτόκια - Real.gr

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκιά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η οποία πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία.

Όπως αναμενόταν η ΕΚΤ έπειτα από τέσσερις μειώσεις των επιτοκίων, κατά 1% συνολικά, από την αρχή του έτους, διατήρησε το βασικό επιτόκιό της στο 2% από 3% που ήταν στην αρχή του 2025.

Η απόφαση αυτή σύμφωνα με την ΕΚΤ ελήφθη καθώς ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% και η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη. Η οικονομία εξακολούθησε να αναπτύσσεται παρά το αντίξοο παγκόσμιο περιβάλλον. Η ισχυρή αγορά εργασίας, οι εύρωστοι ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα και οι προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων από το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές πηγές ανθεκτικότητας. Ωστόσο, οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι αβέβαιες, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων παγκόσμιων εμπορικών διενέξεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση του ΔΣ το Σεπτέμβριο η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ είχε τονίσει ότι «η εγχώρια οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα».

Σχολιάζοντας τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, η κ. Λαγκάρντ δήλωσε: «Η αποπληθωριστική διαδικασία έχει τελειώσει. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε καλή θέση και ο πληθωρισμός είναι στο επίπεδο που επιθυμούμε».

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα επιβεβαίωσαν τα λόγια της, με τον βασικό εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP) της ευρωζώνης να αυξάνεται σε ετήσιο ρυθμό 2,4% τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 2,3% προηγουμένως, αλλά να παραμένει κοντά στον στόχο πληθωρισμού 2% της κεντρικής τράπεζας.

Η προκαταρκτική μέτρηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της ευρωζώνης για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασε τις προσδοκίες σημειώνοντας άνοδο κατά 0,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, έναντι αυξήσεως 0,1% που ανέμενε η πλειονότητα των αναλυτών. Σε ετήσια βάση το ΑΕΠ σημείωσε επιβράδυνση στο 1,3% από 1,5%, υπερακοντίζοντας όμως και και πάλι τις προβλέψεις των αναλυτών (1,2%).