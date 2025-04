Ελικόπτερο με τουλάχιστον τέσσερις επιβαίνοντες κατέπεσε στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη – Φόβοι για νεκρούς - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη, όπου ελικόπτερο έπεσε στον ποταμό Χάντσον, όπως ενημέρωσε η τοπική αστυνομική διεύθυνση. Παραπλέοντα πλοία και μικρότερα σκάφη έχουν σπεύσει στο σημείο.

Αδιευκρίνιστος παραμένει για την ώρα ο αριθμός των επιβαινόντων στο ελικόπτερο και η τύχη τους. Το δίκτυο ABC News μεταδίδει πως υπάρχουν θύματα, επικαλούμενο πηγές από την αστυνομία.

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση μέχρι στιγμής.

BREAKING Helicopter crash in Manhattan! A chopper has plunged upside down into the Hudson River near Pier 40, with Marine 1 responding.

Shocking scene unfolds as emergency crews rush to the site.

Stay tuned for updates on this breaking story. pic.twitter.com/xU9hTlkuw9

— Breaking News (@TheNewsTrending) April 10, 2025