Ελληνικό «FBI»: Τρεις συλλήψεις στη Βουλγαρία για το τεράστιο φορτίο κάνναβης που εντοπίστηκε στον Πειραιά - Real.gr

Στη σύλληψη τριών μελών κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών στη Σόφια της Βουλγαρίας οδήγησε η διεθνής συνεργασία της Δίωξης Ναρκωτικών του ελληνικού «FBI», μετά την ανεύρεση περίπου 560 κιλών ακατέργαστης κάνναβης σε κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά.

Η σύλληψη των τριών κατηγορουμένων έγινε μετά από ελεγχόμενη παράδοση μέρους των ναρκωτικών στη Σόφια, σε συνεννόηση με τις βουλγαρικές Αρχές, που είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα, με βάση το οποίο κινητοποιήθηκε ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία και στο πλαίσιό της εκδόθηκε σχετική εισαγγελική εντολή.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διυπηρεσιακής συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του Τμήματος Λαθρεμπορίου της Γ’ Τελωνειακής Διεύθυνσης Πειραιά, την Τρίτη 29 Ιουλίου 2025 πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εμπορευματοκιβώτια προερχόμενα από χώρες της Βόρειας Αμερικής, με σκοπό τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες αποκρύπτονται σε νόμιμα φορτία, και την αποτροπή τής περαιτέρω κυκλοφορίας τους στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο είχε αφιχθεί στο λιμάνι του Πειραιά στις 17 Ιουλίου 2025, σάκοι με μονωτικό υλικό, που περιείχαν 810 πακέτα με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 559 κιλών. Όπως διαπιστώθηκε, το φορτίο είχε μεταφερθεί από τον Καναδά με τελικό προορισμό τη Βουλγαρία.

Ακολούθησε αίτημα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και εκδόθηκε σχετική Απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, δυνάμει της οποίας υλοποιήθηκε ελεγχόμενη μεταφορά μέρους της κατασχεθείσας ποσότητας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με τη σύλληψη των τριών εμπλεκομένων προσώπων στη Βουλγαρία, όταν επιχείρησαν να αφαιρέσουν τις ναρκωτικές ουσίες από επικαθήμενο φορτηγού οχήματος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.