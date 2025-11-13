Enerwave: Το νέο όνομα της Elpedison – Το όραμα και οι στόχοι της HELLENiQ ENERGY για διπλασιασμό μεριδίων - Real.gr

Σήμερα (13/11) είναι η επίσημη πρώτη των καταστημάτων με την νέα επωνυμία σε Κηφισιά και Γλυφάδα, ενώ το κατάστημα ELPEDISON της Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκης μετονομάζεται κι αυτό σε Enerwave.

To νέο φιλόδοξο πλάνο για διπλασιασμό των μεριδίων και το όραμα της Enerwave, να καταστεί μια από της κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ως πλήρες μέλος ενός από τους μεγαλύτερους και πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους ενεργειακούς Ομίλους της ΝΑ Ευρώπης, παρουσίασε η διοίκηση της εταιρείας παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού, επιχειρηματικού, θεσμικού και ενεργειακού κλάδου, καθώς και συνεργατών και στελεχών της HELLENiQ ENERGY.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισης, δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζουμε την Enerwave στην οικογένεια της HELLENiQ ENERGY. Με την δημιουργία της, κλείνει επίσημα και με απόλυτη επιτυχία το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού μας, VISION 2025. Η νέα ονομασία και ταυτότητα είναι το πρώτο βήμα για την δημιουργία μιας ξεχωριστής εταιρίας στον χώρο της ενέργειας, που θα βρίσκεται κοντά στον σύγχρονο πελάτη και θα δημιουργεί αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Όπως ακριβώς πετύχαμε, μέσα από σταθερές αξίες και πολλή δουλειά, να αναπτύξουμε και να εξελίξουμε την HELLENiQ ENERGY ώστε να αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς στην ενεργειακή αγορά της ευρύτερης περιοχής μας, έτσι και η Enerwave προχωρά στο δικό της πρόγραμμα μετασχηματισμού για να γίνει ο νέος, ισχυρός μας πυλώνας στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.»

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Enerwave κ. Γιώργος Μίχος, τόνισε ότι οι πολλαπλές συνέργειες με την ΕΚΟ και τις άλλες θυγατρικές του Ομίλου, θα ενισχύσουν την παρουσία και προσβασιμότητα της Enerwave σε πελατολόγιο και προϊόντα, εδραιώνοντας έτσι την προσπάθειά της να προσφέρει στους καταναλωτές ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY και επικεφαλής του κλάδου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Enerwave θα αξιοποιήσει το δυναμικό των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτει, την τεχνογνωσία της και τη σημερινή της θέση στην αγορά, εκμεταλλευόμενη πλήρως τις συνέργειες με τις υπάρχουσες επενδύσεις της HELLENiQ ENERGY σε Ανανεώσιμες Πηγές και Αποθήκευση Ενέργειας, αλλά και το μεγάλο χαρτοφυλάκιο προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου των βιομηχανικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπήρξε εκτενής παρουσίαση για την πορεία της ΕLPEDISOΝ μέχρι σήμερα, καθώς και για τη στρατηγική της HELLENiQ ENERGY στην μετεξέλιξή της σε έναν πλήρως καθετοποιημένο ενεργειακό Όμιλο στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, μέσα από τις θυγατρικές της εταιρίες. Ειδική αναφορά υπήρξε στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας τα τελευταία χρόνια και στα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα από την υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού Vision 2025, που οδήγησαν σε βελτιωμένα αποτελέσματα και στην αγορά αλλά και για τους μετόχους.

Υπενθυμίζεται, ότι η HELLENiQ ENERGY αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στη χώρα και μία από τις σημαντικότερες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με βάση τα ετήσια έσοδα . Υλοποιώντας με συνέπεια μια φιλόδοξη στρατηγική μετασχηματισμού, έχει αναδειχθεί σε περιφερειακό ηγέτη στον ενεργειακό τομέα, με παρουσία σε 8 χώρες και συνεχώς διευρυνόμενη διεθνή δραστηριότητα.

Η HELLENiQ ENERGY δραστηριοποιείται στην παραγωγή, προμήθεια και εμπορία όλων των μορφών ενέργειας, εστιάζοντας πλέον ολοένα και περισσότερο σε νέες, πιο καθαρές μορφές, καθώς και σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει τη διύλιση, τον εφοδιασμό και εμπορία υγρών καυσίμων και πετροχημικών προϊόντων, την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων και την εμπορία καυσίμων, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ραγδαία στις ΑΠΕ.