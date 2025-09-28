Quantcast
Εντελώς διαφορετικός ο Michele Morrone με ξυρισμένο look - Real.gr
real player

Εντελώς διαφορετικός ο Michele Morrone με ξυρισμένο look

20:30, 28/09/2025
Εντελώς διαφορετικός ο Michele Morrone με ξυρισμένο look

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - EPA/ETTORE FERRARI

Ο Ιταλός σταρ εντυπωσιάζει με το νέο look του, καθώς ποζάρει εντελώς ξυρισμένος.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved