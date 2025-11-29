Επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στο Μπλε Τζαμί – Υπογράφει ιστορική κοινή δήλωση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο - Real.gr

Σήμερα, Σάββατο (29/11), ο Πάπας Λέων ΙΔ’, μια μέρα μετά την ιστορική για τον χριστιανικό κόσμο συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στη Νίκαια της Βιθυνίας, οι Προκαθήμενοι των δύο Εκκλησιών θα υπογράψουν μια επίσης ιστορική κοινή δήλωση που αναμένεται να σηματοδοτήσει την επιθυμία προσέγγισης και ενότητας.

Στις 15:30 τοπική ώρα, αναμένεται ο Πάπας Λέων να αφιχθεί στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου όπου εκεί θα τον περιμένει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μπροστά από τον ναό. Θα ακολουθήσει δοξολογία και όταν τελειώσει θα κατευθυνθούν προς την αίθουσα του Θρόνου, για υπογραφεί λοιπόν αυτή η κοινή δήλωση που αναμένεται να φανεί τι θα περιέχει, θα είναι φυσικά ένα μήνυμα ομόνοιας και αγάπης, ομόνοιας και των δύο Εκκλησιών και συνέχισης του διαλόγου που έχει ανοίξει ήδη από τη δεκαετία του ΄60 και συστηματικότερα τη δεκαετία του ’80.

Αυτό που συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι κοινός εορτασμός του Πάσχα μεταξύ Καθολικών και Ορθοδόξων, το οποίο είναι κάτι που επιθυμούν πολλοί από τους θρησκευτικούς κύκλους και των δυο Εκκλησιών επομένως είναι κάτι το οποίο ενδέχεται να συζητηθεί στην σημερινή συνάντηση.

Οι συναντήσεις των δύο Προκαθημένων συνεχίζονται την Κυριακή, ανήμερα της θρονικής εορτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, όπου τιμάται ο ιδρυτής της Απόστολος Ανδρέας, όπου ο Πάπας θα προσέλθει στο Φανάρι για να εορτάσει και να παρευρεθεί στη Θεία Λειτουργία, που θα γίνει στο πλαίσιο της εορτής.

Πρόκειται για το πρώτο αποστολικό ταξίδι του Πάπα και βέβαια γίνεται στο πλαίσιο, όχι μόνο με αφορμή τη Νίκαια που ήταν εχθές 1700 χρόνια μετά την 1η Οικουμενική Σύνοδο, αλλά γίνεται και στο πλαίσιο αυτού του ενεργού θεολογικού διαλόγου των δυο Εκκλησιών, που αποτυπώνει τις καλές σχέσεις ή εν πάση περιπτώσει τη διάθεση να εξομαλυνθούν οι σχέσεις και ζητήματα που είχαν οδηγήσει σε σχίσματα, να αμβλυνθούν με τον καιρό και τη συζήτηση.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισκέφθηκε το Μπλε Τζαμί, λίγο μετά τις 9, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, όπως άλλωστε είχαν κάνει και οι προκάτοχοί του όταν επισκέφθηκαν την Τουρκία, και ο Πάπας Φραγκίσκος το 2014 και ο Πάπας Βενέδικτος 16ος το 2006. Σύμφωνα με πηγές από το Βατικανό, ο μουεζίνης είναι ο άνθρωπος που καλεί τους πιστούς στη μουσουλμανική προσευχή, όταν μπήκε μέσα ο Πάπας Λέων, ξυπόλητος όπως συνηθίζεται, και του είπε ότι άμα θέλει μπορεί να κάνει μία μικρή προσευχή, ο Πάπας Λέων αρνήθηκε και του είπε ότι προτιμάει να συνεχίσει την επίσκεψή του μέσα στο τζαμί.

Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε προσευχηθεί. Είναι κάτι που έχει σχολιαστεί αρκετά και από τους δημοσιογράφους του Βατικανού και ίσως να στέλνει και τους δικούς του συμβολισμούς και φυσικά με απόλυτο σεβασμό, τον υποδέχτηκε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας.

Στο πρόγραμμα ακολουθεί μία συνάντηση στην Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Εφραίμ, που βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, για μία κατ’ ιδίαν συνάντηση με τους επικεφαλής των εκκλησιών και των χριστιανικών κοινοτήτων. Το απόγευμα, θα πάει στο Πατριαρχείο, όπου θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, θα έχουμε αυτή την πάρα πολύ σημαντική στιγμή και με την κοινή δήλωση, τελευταίο σημείο της ημέρας, η λειτουργία, μία λειτουργία για την οποία μαθαίνουμε ότι θα δώσουν το παρών, χιλιάδες πιστοί και όπως μας λένε πηγές του Βατικανού, πάρα πολλοί νέοι.