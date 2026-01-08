Έριξαν κολώνες και δέντρα οι θυελλώδεις άνεμοι στο Δήμο Μακρακώμης - Δείτε εικόνες - Real.gr

Μεγάλες καταστροφές σε δέντρα και κολώνες ηλεκτροδότησης, προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν το Δήμο Μακρακώμης κυρίως το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1/26).

Αν και στα ορεινά χωριά του Δήμου – όπως και στα ορεινά χωριά της ΔΕ Υπάτης του Δήμου Λαμιέων – είχαμε μια ευχάριστη νότα στο κλείσιμο των εορταστικών ημερών με αρκετό χιονάκι, οι θυελλώδεις άνεμοι, έριξαν κολώνες αλλά και κλαδιά πάνω σε καλώδια, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε αρκετά χωριά του Δήμου της Δυτικής Φθιώτιδας.

Όπως αναφέρει το lamiareport, σε συνεννόηση του ΔΕΔΔΗΕ με το Δήμο Μακρακώμης για ένα περίπου δίωρο από τις 6 το απόγευμα, θα γίνει διακοπή ρεύματος στη Μακρακώμη και στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας, προκειμένου να αποκατασταθούν όλες οι βλάβες και να δοθεί και πάλι ρεύμα σε όλα τα χωριά.

Δείτε εικόνες: