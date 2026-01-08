Quantcast
Έριξαν κολώνες και δέντρα οι θυελλώδεις άνεμοι στο Δήμο Μακρακώμης - Δείτε εικόνες - Real.gr
real player

Έριξαν κολώνες και δέντρα οι θυελλώδεις άνεμοι στο Δήμο Μακρακώμης – Δείτε εικόνες

18:30, 08/01/2026
Έριξαν κολώνες και δέντρα οι θυελλώδεις άνεμοι στο Δήμο Μακρακώμης – Δείτε εικόνες

Μεγάλες καταστροφές σε δέντρα και κολώνες ηλεκτροδότησης, προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν το Δήμο Μακρακώμης κυρίως το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1/26).

Αν και στα ορεινά χωριά του Δήμου – όπως και στα ορεινά χωριά της ΔΕ Υπάτης του Δήμου Λαμιέων – είχαμε μια ευχάριστη νότα στο κλείσιμο των εορταστικών ημερών με αρκετό χιονάκι, οι θυελλώδεις άνεμοι, έριξαν κολώνες αλλά και κλαδιά πάνω σε καλώδια, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε αρκετά χωριά του Δήμου της Δυτικής Φθιώτιδας.

Όπως αναφέρει το lamiareport, σε συνεννόηση του ΔΕΔΔΗΕ με το Δήμο Μακρακώμης για ένα περίπου δίωρο από τις 6 το απόγευμα, θα γίνει διακοπή ρεύματος στη Μακρακώμη και στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας, προκειμένου να αποκατασταθούν όλες οι βλάβες και να δοθεί και πάλι ρεύμα σε όλα τα χωριά.

Δείτε εικόνες:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

14:18 09/01
«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

12:33 09/01
Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

12:18 09/01
Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

12:47 09/01
Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

11:35 09/01
Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

08:41 09/01
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

11:14 09/01
Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

10:00 09/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved