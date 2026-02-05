Euroleague: Διασύρθηκε στο Βελιγράδι - Ταπεινωτική ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρτιζάν (78-62) - Real.gr

Τα αγωνιστικά προβλήματα που έκρυψε ο Παναθηναϊκός κάτω από το… glass floor του Telecom Center Athens στην προηγούμενη αγωνιστική, χάρη στην υπερπροσπάθεια των Σλούκα και Γκραντ, βγήκαν στην επιφάνεια στο Βελιγράδι και μοιραία οι «πράσινοι» συνετρίβησαν! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε με 78-62 από την Παρτιζάν, για την 27η αγωνιστική της Euroleague και είδε το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 16-11, όπερ σημαίνει ότι πάλι… παίζεται η παραμονή της στην εξάδα! Στον αντίποδα, οι Σέρβοι επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 9-18.

Μετά το πρώτο αναγνωριστικό δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός… κατέρρευσε σε όλους τους τομείς, δίνοντας την ευκαιρία στην Παρτιζάν να κυριαρχήσει στο παρκέ και στο 31΄ να «κλειδώσει» τη νίκη, όταν και ξέφυγε με +26 (68-42).

Και πως άλλωστε να μην επέλθει η «πράσινη αποσύνθεση», όταν ο αρχηγός του «τριφυλλιού» Κώστας Σλούκας έμεινε στους 4 πόντους με 3 ασίστ και ο Τζέριαν Γκραντ επίσης στους 4 πόντους. Το χειρότερο για τον Αμερικανό ήταν ότι στο 33΄ έκατσε οριστικά στον πάγκο με τραυματισμό στο χέρι.

Όσο για την αγωνιστική… σύγχυση που είχε ο Παναθηναϊκός στο αποψινό ματς, αυτή αποτυπώθηκε στην κίνηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου στο 29΄, όταν και αποβλήθηκε επειδή… έσπρωξε με τον ώμο του τον Λάκιτς, τη στιγμή που ο τελευταίος πανηγύριζε.

Μοναδικός… διψήφιος στο «πράσινο στρατόπεδο» των 20 λαθών και των μόλις 4 εύστοχων τρίποντων σε 19 προσπάθειες, ο Τι Τζέι Σορτς με 21 πόντους. Από την Παρτιζάν ξεχώρισε ο Κάμερον Πέιν με 18 πόντους, ενώ από 16 πρόσθεσαν οι Άιζακ Μπόνγκα και Στέρλινγκ Μπράουν.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-33, 66-42, 78-62

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά με τον Τι Τζέι Σορτς να σκοράρει πέντε γρήγορους πόντους και να παίρνει το προβάδισμα (3-7). Οι δύο ομάδες παρουσίασαν νευρικότητα στην επίθεση στα πρώτα λεπτά, με τον Κώστα Σλούκα να βρίσκει το πρώτο τρίποντο για το 7-12. Στα τελευταία λεπτά της πρώτης περιόδου, η Παρτίζαν εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των φιλοξενούμενων και προηγήθηκε με 20-19.

Στη δεύτερη περίοδο, η είσοδος του Φαρίντ έδωσε ενέργεια στον Παναθηναϊκό, που πέρασε προσωρινά μπροστά με 26-29 στο 15΄. Στη συνέχεια, όμως, η σερβική ομάδα αντέδρασε με σερί 10-0 και προηγήθηκε με 38-30, ενώ στο ημίχρονο το σκορ ήταν 45-33 υπέρ της Παρτίζαν, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκός που ήταν εκτός… τόπου και χρόνου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ενίσχυσαν την πίεση στην επίθεση και την άμυνα, σημειώνοντας επιμέρους 14-7 στα πρώτα πέντε λεπτά και φτάνοντας στο +19 (59-40). Η Παρτίζαν διεύρυνε το προβάδισμα σε +23 (65-42), με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να αποβάλλεται στο 29΄ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο, που αποτέλεσε και το κύκνειο άσμα των «πράσινων».

Στην τέταρτη περίοδο ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο μη αναστρέψιμο -26 (68-42) στο 31΄ και το υπόλοιπο της αναμέτρησης εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ζοάν Πενιαρόγια): Οσετκόβσκι 7 (1), Μιγαΐλοβιτς, Ποκουσέβσκι, Μπράουν 16 (2), Πέιν 18 (3), Ραντάνοβ, Μπόνγκα 16, Λάκιτς, Τζεκίρι 6, Φερνάντο 11, Καλάθης 4.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 21, Όσμαν 5, Χολμς 4, Σλούκας 4 (1), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 4, Τολιόπουλος 3 (1), Φαρίντ 4, Γκριγκόνις 3 (1), Ερνανγκόμεθ 7 (1), Μήτογλου 7.