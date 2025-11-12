Euroleague: Επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό (95-101 την Παρί) - Real.gr

Τα επτά αστέρια στη φανέλα του Παναθηναϊκού «έλαμψαν» στην «Πόλη του Φωτός» και ο Παναθηναϊκός πήρε το τρίτο εφετινό «διπλό» του στη Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο σερί ήττες.

Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα με 101-95 από το Παρίσι, απέναντι στην Παρί, για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας σε 6-4 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην έκτη ήττα τους και τέταρτη σερί.

Στο ντεμπούτο του ο Κένεθ Φαρίντ έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα του, με τον Αμερικανό σέντερ να γεμίζει την πληγωμένη ρακέτα του «τριφυλλιού» και να τελειώνει τον αγώνα με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 μπλοκ! Την προσπάθεια του νεοαποκτηθέντα φόργουορντ/σέντερ ενίσχυσε η παρουσία του… άχαστου Ντίνου Μήτογλου με 17 πόντους (5/5 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 4/4 βολές)!

Κανείς πάντως δεν μπορεί να παραβλέψει την προσπάθεια του αρχηγού Κώστα Σλούκα των ρεκόρ, με τον Ελληνα διεθνή γκαρντ να γίνεται ο πρώτος παίκτης στην Ιστορία της Euroleague που σπάει το φράγμα των 10.000 λεπτών συμμετοχής στη διοργάνωση και επίσης να «βαπτίζεται» ο Έλληνας με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα, καθώς έφτασε τα 521 προσπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη με 518. Ο Σλούκας μάλιστα μπήκε και στη δεκάδα των κορυφαίων μπόμπερ από τα 6,75.

Πρώτος σκόρερ ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος ευστόχησε σε κομβικό τρίποντο λίγο πριν το φινάλε και τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, ενώ 13 πρόσθεσε ο επίσης πολύτιμος Τι Τζει Σορτς στην επιστροφή του στο Παρίσι.

Από την Παρί πάλεψαν οι Ιφί και Ρόμπινσον με 19 και 22 πόντους, αντίστοιχα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι και ενώ όλα ήταν… ρευστά ο Παναθηναϊκός βρήκε στα πρόσωπα των Σορτς, Ναν και Μήτογλου τα πρόσωπα που… έψαχνε για να καθαρίσει το «διπλό». Με το σκορ στο 87-86 υπέρ της Παρί, ο πρώτος ευστόχησε σε δύο σουτ μέσης απόστασης, ο δεύτερος βρήκε στόχο από τα 6,75 και ο Έλληνας φόργουορντ διαμόρφωσε στο 1:30 πριν από το φινάλε το 95-89 για τους «πράσινους», κλειδώνοντας τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 43-52, 70-72, 95-101

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στον αγώνα με τους Σορτς, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ και τον νεοαποκτηθέντα Φαρίντ, ο οποίος έδωσε αμέσως το στίγμα του. Ο Αμερικανός, σε λιγότερο από εννέα λεπτά, κατέγραψε 7 πόντους, 3 ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο και δύο εντυπωσιακά μπλοκ, δίνοντας ενέργεια και δύναμη στη ρακέτα. Παρ’ όλα αυτά, η Παρί κατάφερε να διατηρήσει ένα μικρό προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (28-27), αξιοποιώντας τα εύστοχα σουτ τριών πόντων (5/12).

Με την είσοδο του Σλούκα στο παρκέ, η εικόνα του «τριφυλλιού» άλλαξε άρδην. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ανέλαβε την οργάνωση και με 3/3 τρίποντα και πέντε ασίστ έδωσε ρυθμό και αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Οι «πράσινοι» ανέβασαν στροφές και έφτασαν να προηγούνται ακόμη και με διψήφια διαφορά (47-36 στο 16΄). Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό στο +9 (52-43), έχοντας εξαιρετικό ποσοστό έξω από τα 6,75 (8/13, 61,5%).

Στην επανάληψη, οι Γάλλοι μπήκαν αποφασισμένοι να αντιδράσουν. Με ένα σερί επιθέσεων κατάφεραν να ισοφαρίσουν (61-61 στο 26΄) και λίγο αργότερα να περάσουν μπροστά (63-61) με καλάθι του Αγιαγί. Ωστόσο, ο Φαρίντ απάντησε με εντυπωσιακό κάρφωμα, ο Μήτογλου πρόσθεσε τρίποντο και μαζί με τις βολές των Σλούκα και Μήτογλου, οι «πράσινοι» ανέκτησαν το προβάδισμα (72-70 στο 29΄). Ο Ρόμπινσον ισοφάρισε σε 72-72 λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, διατηρώντας το παιχνίδι αμφίρροπο.

Στην τελευταία περίοδο, Ουατάρα και Ερέρα βρήκαν στόχο από τα 6,75 και έφεραν την Παρί στο +5 (84-79, 33΄). Ο Παναθηναϊκός, όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Ο Φαρίντ με δυναμικό τελείωμα και ο Μήτογλου με τρίποντο ισοφάρισαν σε 84-84, προτού ο Σλούκας σερβίρει ασίστ στον Ερνανγκόμεθ για το 84-86. Ο Ναν ευστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο ανεβάζοντας τη διαφορά στο 91-87 (367΄), ενώ Σορτς και Μήτογλου με μεγάλα καλάθια «σφράγισαν» τη νίκη στο φινάλε (95-89).

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ, Βίλιους, Πάντρος

Οι συνθέσεις:

ΠΑΡΙ (Φρανσέσκο Ταμπελίνι): Χίφι 19 (2), Καβαλιέρ, Ρόμπινσον 22 (2), Ερέρα 9 (3), Αγιαγί 9 (1), Σάρβιν, Μόργκαν 5, Εμπαγιέ 9 (1), Ουατάρα 11 (3), Χόμες, Γουίλις 5 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 13, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 2, Σλούκας 11 (3), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ 4, Γκραντ 6 (2), Ναν 20 (4), Φαρίντ 17, Ερναγκόμεθ 11 (2), Μήτογλου 17 (1).