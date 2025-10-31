Euroleague: Με όπλο την άμυνα ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη (62-58 την Χάποελ Τελ Αβίβ) - Real.gr

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό και ανέβηκε στο 5-3.

Ο Ολυμπιακός, χάρη στην άμυνά του στο β΄ μέρος, επικράτησε με 62-58 της πρωτοπόρου της Euroleague, Χάποελ Τελ Αβίβ, στο ΣΕΦ, για την 8η αγωνιστική. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κράτησαν την κορυφαία επίθεση της διοργάνωσης φέτος, με 93 πόντους μέσο όρο πριν τον αποψινό αγώνα, στους 58 πόντους!

Χωρίς να «πιάσει» υψηλή απόδοση στην επίθεση, με 7/31 τρίποντα (7/29 οι Ισραηλινοί) και υποπίπτοντας σε 16 λάθη (14 η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη) ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό και ανέβηκε στο 5-3. Η Χάποελ υποχώρησε στο 6-2.

Οι 4 πόντοι που δέχτηκε ο Ολυμπιακός στην 3η περίοδο, γέμισαν αυτοπεποίθηση τους «ερυθρόλευκους». Οι Χολ (6π.,6ρ.) και Ουόρντ (8π.) σημείωσαν καθοριστικούς πόντους στην έναρξη της 4ης. Κι όταν ο Βασίλιε Μίτσιτς -μετά από έξι άστοχα τρίποντα- ευστόχησε σε δύο στο τέλος για το 58-58, ο Τόμας Ουόκαπ με δύο έξυπνες άμυνες στον Σέρβο σούπερ σταρ… έβαλε σε θέση ισχύος τους Πειραιώτες. Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ έβαλαν την «υπογραφή» τους στο τελικό σκορ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε double double με 10 πόντους και 13 ριμπάουντ. Ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 14 πόντους, ενώ 11 πόντους πέτυχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 3/5 τρίποντα. Ο Άλεκ Πίτερς ευστόχησε σε ένα κρίσιμο τρίποντο όταν η Χάποελ είχε ισοφαρίσει σε 52-52 και ευτυχώς δεν έγινε μοιραίος όταν έκανε φάουλ στον Μίτσιτς, στην προσπάθεια του Σέρβου να του κλέψει την μπάλα.

Πρώτος σκόρερ της Χάποελ αναδείχτηκε ο Αντόνιο Μπλέικνι με 13 πόντους, τους οποίους όμως είχε πετύχει στο α΄ μέρος. Από 10 είχαν οι Μίτσιτς και Μάλκολμ. Στον αγώνα με την Παρτιζάν για την 7η αγωνιστική, η Χάποελ είχε… επτά παίκτες με διψήφιο νούμερο πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58

Με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Τους Μίτσιτς, Μπράιαντ, Μάλκολμ, Γουέινραϊτ και Οτούρου επέλεξε στην αρχική πεντάδα ο Δημήτρης Ιτούδης. Η Χάποελ προσπέρασε με 5-10 από τρίποντο του Γουέινραϊτ, για ν΄ απαντήσει με σερί 11-0 ο Ολυμπιακός χάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ και ένα του Τόμας Ουόκαπ, προσπερνώντας με 16-10. Όμως, τα 3 λάθη του Ντόρσεϊ και η πολυφωνία στην επίθεση των Ισραηλινών (ξεχώρισαν οι Μάλκολμ και Μπλέικνι) είχαν ως αποτέλεσα ένα επιμέρους σκορ 2-11 της Χάπολε έως το τέλος του 1ου δεκαλέπτου (18-21).

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Νιλικίνα, ΜακΚίσικ, Ουόρντ, Πίτερς και Χολ τη 2η περίοδο. Η Χάποελ βρήκε άμεσα τρίποντο δια χειρός Μπλέικνι και με 1 εύστοχη βολή του Μότλεϊ προσπέρασε με +7 (18-25). Με τον Ντόντα Χολ να υποπίπτει σε 2 φάουλ γρήγορα, ο Μπαρτζώκας υποχρεώθηκε να επαναφέρει στο «5» τον βασικό σέντερ των «ερυθρόλευκων» Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ουόρντ, Φουρνιέ και Νιλικίνα ήταν άστοχοι σε τρίποντα, για να πληρώσει την εμμονή των περιφερειακών του έξω από τα 6.75 ο Ολυμπιακός, με ένα +10 των Ισραηλινών (22-32) με ηγέτη των Αντόνιο Μπλέικνι. Όταν άρχισε να τροφοδοτείται ο Μιλουτίνοφ (8π. και 8ρ. στο τέλος της 2ης περιόδου), η ομάδα του Πειραιά μείωσε στο -3 (31-34), αφού ο ψηλός του Ολυμπιακού είτε θα κέρδιζε φάουλ και θα πήγαινε στη γραμμή των βολών είτε θα κέρδιζε τους ψηλούς της Χάποελ βάζοντας την μπάλα στο καλάθι. Ο Μπλέικνι με τρίποντο έφτασε τους 13 πόντους (31-37), ο Μιλουτίνοφ μείωσε (33-37), για να διαμορφώσει το σκορ του πρώτου 20αλέπτου (33-39) με δίποντο ο Νταν Οτούρου. Ο Ολυμπιακός είχε 5/22 τρίποντα στο α΄ μέρος (1/6 ο Φουρνιέ που για ένα ακόμη ματς έμενε μακριά από τον καλό εαυτό του).

Οι Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησαν από πλευράς Ολυμπιακού. Το τρίποντο του Ντόρσεϊ και το δίποντο του Βεζένκοφ έφεραν τους Πειραιώτες σε απόσταση ενός πόντου (38-39). Η άμυνα του Ολυμπιακού είχε βελτιωθεί, είχε 2 άστοχα τρίποντα ο Μίτσιτς και ένα ο Γουέινράιτ, για να πετύχει το πρώτο καλάθι της η Χάποελ, με τον Μάλκολμ (38-41) περίπου μετά από 5 λεπτά από την έναρξη του 3ου δεκαλέπτου. Αντί, όμως να καταφέρει να προσπεράσει, ο Ολυμπιακός έκανε 4 λάθη σε αυτό το διάστημα επιτρέποντας στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να διατηρεί την πρωτοπορία. Νιλικίνα και Ουόρντ θα έδιναν το προβάδισμα στον Ολυμπιακό λίγο αργότερα (42-41). Ο Χολ μπήκε να δώσει ανάσες στον Μιλουτίνοφ, ο Ελάιτζα Μπράιαντ έκανε το 42-43, για να ευστοχήσει ο Χολ παίρνοντας και το επιθετικό ριμπάουντ από άστοχο δίποντο του Φουρνιέ και ο Ολυμπιακός να κλείσει στο +1 (44-43) το 3ο δεκάλεπτο. Η Χάποελ είχε σημειώσει μόλις 4 πόντους στην 3η περίοδο, ενώ 11 πέτυχε ο Ολυμπιακός.

Ουόρντ και Χολ διεύρυναν στο +5 την τιμή της διαφοράς υπέρ του Ολυμπιακού (48-43). Ο Φουρνιέ συνέχισε να τα «σπάει» έξω από τα 6.75 (1/7), αλλά το ίδιο και η Χάποελ… αυτή τη φορά αστόχησε ο Μπλέικνι. Μότλεϊ και Τζόουνς έφεραν τους Ισραηλινούς στο -1 (48-47). Για να βγουν και πάλι μπροστά οι Χολ και Ουόρντ (52-47). Με τρίποντο του Ελάιτζα Μπράιαντ και δίποντο του Μότλεϊ, η Χάποελ ισοφάρισε σε 52-52, αλλά ο Άλεκ Πίτερς με τη δεύτερη προσπάθειά του πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, έδωσε ανάσα στον Ολυμπιακό (55-52) και το ματς παρέμενε ντέρμπι.

Ο Μιλουτίνοφ πήρε τη θέση του Χολ και ο Βεζένκοφ του Πίτερς, με τον Βούλγαρο διεθνή φόργουορντ να σημειώνει γκολ φάουλ και να βάζει και τη βολή για το 58-52. Ο Βασίλιε Μίτσιτς ευστόχησε στο πρώτο τρίποντο στο ματς μετά από έξι άστοχα (1/7), μειώνοντας σε 58-55. Ο Σέρβος θα ευστοχούσε ξανά σε σουτ τριών πόντων, μετά από λάθη των Φουρνιέ και Βεζένκοφ, ισοφαρίζοντας (58-58 με 1:10΄΄ εναπομείναντα χρόνο).

Ο Βεζένκοφ αστόχησε σε τρίποντο, αλλά εν συνεχεία ο Φουρνιέ έβγαλε ασίστ στον Μιλουτίνοφ μέσα στη ρακέτα και ο Σέρβος έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό στα 39΄΄ (60-58). Στα 28΄΄ ο Ουόκαπ πήρε την μπάλα από τον Μίτσιτς, αλλά στην επόμενη επίθεση του Ολυμπιακού, ο Μίτσιτς σε προσπάθεια να κλέψει την μπάλα από τον Πίτερς κέρδισε το φάουλ από τον Αμερικανό στα 23΄΄. Για να πάρει ο Ουόκαπ το επιθετικό φάουλ του Μίτσιτς στα 11΄΄ και να έχει ο Ολυμπιακός την κατοχή. Στα 9,1΄΄ ο Ελάιτζα Μπράιαντ υπέπεσε σε φάουλ στον Βεζένκοφ, με τον σούπερ σταρ των «ερυθρόλευκων» να ευστοχεί και στις δύο βολές για το 62-58. Ο Αντόνιο Μπλέικνι πήρε το τρίποντο στο φινάλε, αλλά ήταν άστοχος και ο Ολυμπιακός είχε υποχρεώσει στη 2η ήττα της την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1), Νιλικίνα 2, Ουόρντ 8, Βεζένκοφ 14 (1), Ντόρσεϊ 11, Πίτερς 5 (1), Μιλουτίνοφ 10, Χολ 6, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ 3 (1)

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλεϊ 5, Τζόουνς 4, Μπλέικνι 13 (2), Μπράιαντ 7 (1), Ένις, Μάλκολμ 10 (1), Οντιάσε, Μίτσιτς 10 (2), Γουέινραϊτ 3 (1), Οτούρου 6, Τζινάτ