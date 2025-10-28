Euroleague: Με τριάδα… φωτιά ο Παναθηναϊκός παρέσυρε την Μακάμπι, 99 - 85 - Real.gr

Ναν, Όσμαν και Γιούρτσεβεν έκαναν μυθικά πράγματα στο παρκέ με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί της Μακάμπι με 99-85 και να επιστρέφει στα νικηφόρα αποτελέσματα, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 5-2.

Τρομερός ήταν ο ρυθμός του αγώνα στο ξεκίνημα του με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 6-4 μετά τη συμπλήρωση των δύο πρώτων λεπτών. Το “τριφύλλι” έβγαζε άμυνες, έτρεχε στο ανοικτό γήπεδο και με πόντους των Ναν και Γιούρτσεβεν έκανε το 15-9. Η Μακάμπι ήταν αποτελεσματική στα πικ εν ρολ και μείωσε στους 17-14. Ο Όσμαν με προσωπικούς πέντε πόντους, εκτόξευσε την διαφορά στους 8, 22-14 στο 7′. Η Μακάμπι αντέδρασε και με ένα δικό της 11-2 επιμέρους σκορ έκλεισε την περίοδο μπροστά στο σκορ με 25-24, με ένα αδιανόητο τρίποντο του Κλαρκ πίσω από το κέντρο.

Σορτς και Μήτογλου έδωσαν λύσεις με την είσοδο τους στο παρκέ και με τρίποντα έδωσαν προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, 32-27. Με Κλαρ, Χορντ και Μπρισέτ η ομάδα του λαού βρήκε λύσεις για να μειώσει σε 39-37 στο 15′. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να αμυνθεί στα γρήγορα πεντάρια της Μακάμπι, Σόρκιν και Χορντ έκαναν ό,τι ήθελαν μετά τα πικ εν ρολ και η ομάδα του Κάτας πήγε στα αποδυτήρια στο συν 2, 49-47.

Η Μακάμπι ξεκίνησε. το τρίτο δεκάλεπτο με 4-0 κι έκανε το 53-47, αλλά ο Κέντρικ Ναν με συνεχόμενα τρίποντα κατάφερε να ισοφαρίσει σε 55-55 στο 23′. Ο Λόνι Γουόκερ ήταν εντυπωσιακός και η Μακάμπι κρατούσε την διαφορά των 5 πόντων, 60-55. Ο Παναθηναϊκός με 5 πόντους του Ναν που είχε φτάσει στους 19 και ένα δίποντο του Όσμαν, πέρασε μπροστά στο σκορ, 62-60 στο 25′. To “τριφύλλι” έστω και δύσκολα διατηρούσε τα ηνία και έκλεισε την περίοδο στο συν 2, 68-66.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έβγαζε ενέργεια και πάθος σε άμυνα και επίθεση και προηγήθηκε με 5 πόντους, 76-71. Ο Κέντρικ Ναν δεν συγχωρούσε κανένα λάθος, έφτασε στους 22 πόντους και το “τριφύλλι” πήρε αέρα οκτώ πόντων, 79-71 στο 34′. Ο Παναθηναϊκός με τρομερή άμυνα κατάφερε να τρέξει στο ανοικτό γήπεδο και με πόντους των Σορτς και Γιούρτσεβεν έκανε το 89-77. Το “τριφύλλι” διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα του και έφτασε στη νίκη με 99-85.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-25, 47-49, 68-66, 99-85