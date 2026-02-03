Euroleague: Ο Γκραντ είχε τον τελευταίο λόγο - Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 82-81 την Ρεάλ - Real.gr

Quantcast
23:30, 03/02/2026
Με κατάθεση ψυχής και τον Τζέριαν Γκραντ να έχει τον τελευταίο λόγο, ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστια νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center Athens, που επαναφέρει την ηρεμία σε πολλά επίπεδα στο «πράσινο στρατόπεδο». Το «τριφύλλι» επικράτησε με 82-81 των Ισπανών, για την 26η αγωνιστική της Euroleague, με τον Αμερικανό γκαρντ να διαμορφώνει το τελικό σκορ στα 3΄΄ για τη λήξη! Πλέον ο Παναθηναϊκός έπιασε τους φιλοξενούμενους στη βαθμολογία με ρεκόρ 16-10, όσο έχουν και Βαλένθια, Ερυθρός Αστέρας και Μπαρτσελόνα.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 36-44, 60-61, 82-81

