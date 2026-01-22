Euroleague: Ο Ολυμπιακός αγχώθηκε αλλά κέρδισε την Εφές στην Κωνσταντινούπολη - Real.gr

Ολυμπιακός έθεσε σε κίνδυνο το μεγάλο προβάδισμα που είχε χτίσει από το πρώτο μέρος, αλλά έκλεισε δυναμικά την αναμέτρηση με την Εφές και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην έδρα της μετά το 2017 (68-74).

Την τέταρτη συνεχόμενη επικράτησή του στην EuroLeague πέτυχε ο Ολυμπιακός, και πρώτη σε βάρος της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη από το 2017, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της φετινής διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες, που ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 15-8, είχαν ως πρώτο σκόρερ τον -αρκετά άστοχο- Σάσα Βεζένκοφ, που σκόραρε 19 πόντους (6/14 εντός παιδιάς). Εξαιρετικός ήταν ο Τόμας Γουόκαπ (6 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ) και αποτελεσματικός ο Ντόντα Χολ (10 πόντοι, 7 ριμπάουντ). Από πλευράς Εφές, ξεχώρισε ο Σέιμπεν Λι με 13 πόντους, 5 ασίστ και 5 κλεψίματα απέναντι στην πρώην ομάδα του, με τον Οσμάνι να προσφέρει 10 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ, ξεκινώντας με ένα σερί 8-0 με δύο εύστοχα τρίποντα του Ντόρσεϊ. Ο Βεζένκοφ με τον ίδιο τρόπο έκανε το 2-11, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν προσωρινά λύσεις με πέντε διαδοχικούς πόντους του Οσμάνι (7-11). Βεζένκοφ και Γουόκαπ σκόραραν για τον Ολυμπιακό (7-17), Μπαμπ και Ντόζιερ για την Εφές (12-17), με τους “ερυθρόλευκους” να κλείνουν πολύ θετικά το πρώτο δεκάλεπτο (13-25 με έξι συνεχόμενους πόντους του Βεζένκοφ).

Οι Περαιώτες διατήρησαν ακέραιη την εικόνα τους και με αρκετά νέα πρόσωπα στην πεντάδα, με τον Φουρνιέ να “τρέχει” ιδανικά την επίθεση και τους συμπαίκτες του να είναι αποτελεσματικοί. Ο Σέιμπεν Λι κέρδισε αρκετές βολές, Χολ και Κάι Τζόουνς έβρισκαν εύκολα καλάθια στην “καρδιά” της αντίπαλης ρακέτας (19-31, 25-37), ενώ ο Πίτερς με τρίποντο έστειλε τη διαφορά στους 14 (29-43). Ο Γουόρντ πήγες δύο φορές στη γραμμή των βολών στο φινάλε του πρώτου μέρους, ευστοχώντας σε δύο από τις τέσσερις συνολικά βολές, και ο Πίτερς με μία ακόμη, ύστερα από τεχνική ποινή, διαμόρφωσε το σκορ του ημιχρόνου (31-48).

Ο Ντόζιερ επέστρεψε “ζεστός” από τα αποδυτήρια και ήταν ο κύριος λόγος που η Εφές πλησίασε στους οκτώ, με δικό του σουτ από μέση απόσταση στο 25΄ (42-50). Σα να μην έφτανε αυτό, ο Οσμάνι με τρίποντο μείωσε στους πέντε, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Χολ με κάρφωμα έδωσε “ανάσα” στους φιλοξενούμενους και ο Γουόρντ έφερε την απόσταση στους εννέα (47-56) δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 51-58.

Οι Τούρκοι πλησίασαν στους πέντε στις αρχές της τέταρτης περιόδου με τον Βάιλερ-Μπαμ στον αιφνιδιασμό (55-60) και έγιναν ακόμη πιο απειλητικοί στα μισά του τέταρτου δεκαλέπτου, όταν ο Σέιμπεν Λι έβαλε πέντε κρίσιμους πόντους για το 61-63. Ο Γουόκαπ έβαλε μεγάλο τρίποντο για το 61-67, ο Βεζένκοφ “έγραψε” το 61-69 και ο Ντόρσεϊ το 61-71, με τον Ολυμπιακό να μένει ψύχραιμος και να εξασφαλίζει μια ακόμη σημαντική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 13-23, 31-48, 51-58, 68-74