Euroleague: Ο Βιλντόζα «βύθισε» τη Μονακό (84-82 η Βίρτους Μπολόνια) - Real.gr

Με τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα στα 4΄΄ πριν από τη λήξη, η Βίρτους απέδρασε με τεράστιο «διπλό» από το Πριγκιπάτο, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Ιταλοί επικράτησαν με 84-82 της Μονακό, υποχρεώνοντας τη στην τρίτη διαδοχική ήττα της και δέκατη στο σύνολο, με την οποία υποχώρησε εκτός εξάδας. Στον αντίποδα, η Βίρτους επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και με ρεκόρ 12-13 απέχει πλέον δύο νίκες από τη δεκάδα που οδηγεί στο Play In.

Κορυφαίος των νικητών που εξαργύρωσαν την άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου, όταν περιόρισαν στους 31 πόντους την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ο Ντέρικ Άλστον με 19 πόντους και 4/5 τρίποντα, ενώ στους 13 σταμάτησε ο «ήρωας» του αγώνα, Λούκα Βιλντόζα, σημειώνοντας το μοναδικό εύστοχο τρίποντο του στο φινάλε.

Από τη Μονακό δεν ήταν αρκετοί οι 17 πόντοι του Μάικ Τζέιμς.

Τα δεκάλεπτα: 30-22, 51-44, 65-62, 82-84