Euroleague: «Περίπατο» η Ζαλγκίρις - Συνέτριψε 96-59 τη Βιλερμπάν - Real.gr

Καλοβλέπει την κορυφή της Euroleague η Ζαλγκίρις Κάουνας, μετά το επιβλητικό 96-59 επί της Βιλερμπάν. Μια νίκη αναμενόμενη στη «Ζαλγκίριο Αρένα» για τους Λιθουανούς που βρίσκονται στο 6-2, ενώ ακριβώς αντίστροφη είναι η συγκομιδή της γαλλικής ομάδας (2-6).

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 48-35, 73-44, 96-59

Μόλις 6 λεπτά κράτησε η αντίσταση των φιλοξενούμενων, όταν προηγήθηκαν 13-12. Ακολούθησε το πρώτο ξέσπασμα της Ζαλγκίρις (14-2) που έκλεισε την περίοδο στο +11 (26-15). Πριν ακόμα συμπληρωθούν 12 λεπτά, ο Τόμας Μασιούλις είχε «ανοίξει» ολοκληρωτικά το rotation, χρησιμοποιώντας και τους 12 παίκτες που είχε δηλώσει, ενώ είχαν σκοράρει οι 11 από αυτούς!

Η διαφορά εκτοξεύτηκε σε… χαώδη επίπεδα όταν με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου η Ζαλγκίρις έτρεξε επί μέρους σκορ 16-3 για να διαμορφώσει το 64-38. Το υπόλοιπο του αγώνα, μέχρι το τελικό 96-59, ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα.

Εκπληκτικός ο Μόουζες Ράιτ, έπαιξε λιγότερο από 19 λεπτά και πέτυχε 14π. με 100% ευστοχία (4/4 δίποντα, 6/6 βολές) και πήρε 7 ριμπάουντ, ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε 15π. και 7ασ. με εξαιρετική στατιστική, ενώ «διψήφιοι» ήταν και οι Τουμπέλις (11π.), Λο (11π.), Σιρβίντις (10π.). Διασώθηκε από το… ναυάγιο της Βιλερμπάν ο Γκλιν Γουότσον με 14π. (2/2 τρίποντα).

ΑΠΕ-ΜΠΕ