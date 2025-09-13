Quantcast
Έβγαλε αντίδραση η Τότεναμ - Real.gr
real player

Έβγαλε αντίδραση η Τότεναμ

22:28, 13/09/2025
Έβγαλε αντίδραση η Τότεναμ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Τότεναμ αντέδρασε άμεσα μετά το «χαστούκι» από την Μπόρνμουθ στο «σπίτι» της (0-1) και με το εμφατικό 3-0 επικράτησε της προβληματικής στο ξεκίνημα της εφετινής Premier League, Γουέστ Χαμ.

Η αποβολή του Σούτσεκ στο 54′ απλοποίησε ακόμη περισσότερο τα πράγματα για την ομάδα του Τόμας Φρανκ, η οποία με το τρίτο «τρίποντο» σε 4 ματς «έπιασε» έστω και προσωρινά στην κορυφή την Άρσεναλ.

Νιούκαστλ και Φούλαμ «έσπασαν το ρόδι» στην 4η αγωνιστική της Premier League και με το ίδιο σκορ (1-0) πέτυχαν τις πρώτες τους νίκες επί των Γουλβς (0/4) και Λιντς.

Η είδηση της ημέρας ήρθε από το «Βιτάλιτι Στάντιουμ», όπου στο 67ο λεπτό ο Στέφανος Τζίμας έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League με την φανέλα της Μπράιτον. Ο Έλληνας σέντερ φορ πέρασε στο ματς με την Μπόρνμουθ αντί του Ρούτερ, ωστόσο, η ομάδα του ηττήθηκε με 2-1.

Το ντεμπούτο του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ δεν ήταν καθόλου καλό. Ο ομογενής από την Αυστραλία προπονητής είδε την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα στο Λονδίνο με 3-0 από την Άρσεναλ, τη δεύτερη στα πρώτα τέσσερα ματς της Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» με τα δύο γκολ του Θουμπιμέντι και τον Γκιόκερες να βρίσκει ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα έφτασαν πολύ εύκολα στο τρίτο τους «τρίποντο» στο πρωτάθλημα (έχουν μία ήττα από την Λίβερπουλ) και προσωρινά «έπιασαν» τους πρωταθλητές στην κορυφή της βαθμολογίας, με ματς περισσότερο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Υπόθεση μαστροπείας: Ο 42χρονος έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν

Υπόθεση μαστροπείας: Ο 42χρονος έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν

20:55 13/09
Βίντεο - ντοκουμέντο από την παράσυρση 16χρονης στα Καμίνια

Βίντεο - ντοκουμέντο από την παράσυρση 16χρονης στα Καμίνια

20:14 13/09
Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ

Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ

19:39 13/09
Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο νεαρού ποδοσφαιριστή - Ποιος ήταν ο 23χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητο σε χαράδρα

Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο νεαρού ποδοσφαιριστή - Ποιος ήταν ο 23χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητο σε χαράδρα

18:26 13/09
Τα 3 ζώδια που θα αποκτήσουν περισσότερα χρήματα από τη δουλειά τους πριν το τέλος του 2025

Τα 3 ζώδια που θα αποκτήσουν περισσότερα χρήματα από τη δουλειά τους πριν το τέλος του 2025

12:15 13/09
Ρόδος: Γνωστή influencer συνελήφθη για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Πώς βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών

Ρόδος: Γνωστή influencer συνελήφθη για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Πώς βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών

17:56 13/09
Τζένη Καρέζη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Κώστα Καζάκο – Σπάνια φωτογραφία από τα τέλη της δεκαετίας του ’60

Τζένη Καρέζη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Κώστα Καζάκο – Σπάνια φωτογραφία από τα τέλη της δεκαετίας του ’60

22:04 13/09
Θεσσαλονίκη: Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες του σκάφους που προσέκρουσε σε βράχια

Θεσσαλονίκη: Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες του σκάφους που προσέκρουσε σε βράχια

22:21 13/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved