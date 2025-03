Φονικά ρίχτερ στη Μιανμάρ: Σκάβουν με τα χέρια στα ερείπια - Μία γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή έπειτα από 30 ώρες - Real.gr

Χάος και απόγνωση στη Μιανμάρ από τον τρομακτικό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που άφησε πίσω χιλιάδες ανθρώπους νεκρούς, σπίτια ισοπεδωμένα και πόλεις κατεστραμμένες.

Ο αριθμός των νεκρών από τον χθεσινό σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε την Μιανμάρ ανήλθε σε 1.644, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η χούντα.

Νωρίτερα, μια γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στο Μανταλέι της Μιανμάρ, κοντά στο επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP.

Η 30χρονη Πιού Λάι Κάινγκ διασώθηκε από τα ερείπια του κτιριακού συγκροτήματος κατοικιών Sky Villa 30 ώρες μετά τον σεισμό και μεταφέρθηκε σε φορείο για να την αγκαλιάσει ο σύζυγός της, ο Γιέ Αούνγκ, προτού διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Phyu Lay Khaing is rescued from the rubble of the collapsed Sky Villa Condominium apartment building before being transported to the hospital in Mandalay on March 29, 2025, a day after 30 hours after a devastating quake hit Myanmar.#WhatsHappeningInMyanmar#MyanmarEarthquake pic.twitter.com/gbLyLxfZM0 — lae_P♡ (@ppjd99) March 29, 2025

Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση των έξι από τους δώδεκα ορόφους του συγκεκριμένου κτιρίου κατοικιών.

Συνταρακτικές εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου, με τους διασώστες να σκάβουν με γυμνά χέρια ώστε να ανασύρουν ανθρώπους από τα συντρίμμια, ενώ μετά την έκκληση από το στρατιωτικό καθεστώς της Μιανμάρ, άρχισε να καταφτάνει από σήμερα διεθνής βοήθεια, εφόδια και προσωπικό.

Αίσθηση προκαλεί η η εκτίμηση ειδικής γεωλόγου, η οποία μιλώντας στο CNN είπε ότι ο σεισμός απελευθέρωσε ενέργεια ίση με πάνω από 300 εκρήξεις ατομικών βομβών.

«Η δύναμη που απελευθερώνει ένας σεισμός σαν αυτόν αντιστοιχεί σε περίπου 334 ατομικές βόμβες», δήλωσε η Τζες Φοίνιξ και προειδοποίησε ότι οι μετασεισμοί θα συνεχίσουν πιθανότατα να πλήττουν την περιοχή.

Αναφορές για δεκάδες παγιδευμένους στα συντρίμμια ενός δωδεκαώροφου κτιρίου κατοικιών στο Μανταλέι

Περισσότεροι από 90 άνθρωποι πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένοι στα ερείπια ενός κτιρίου κατοικιών στο Μανταλέι, τη δεύτερη πόλη της Μιανμάρ, η οποία επλήγη από τον χθεσινό ισχυρό σεισμό, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού.

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες σε ό,τι έχει απομείνει από το Sky Villa Condominium, ένα δωδεκαώροφο κτίριο που κατέρρευσε από τον σεισμό των 7,7 βαθμών.

«Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 ανασύρθηκαν ζωντανοί», είπε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

“Περισσότεροι από 90 άνθρωποι θα μπορούσαν να βρίσκονται μέσα. Εξακολουθούμε να συλλέγουμε δεδομένα και κάτοικοι συνεχίζουν να μας ενημερώνουν ότι αναζητούν τα αγνοούμενα μέλη της οικογένειάς τους”, πρόσθεσε.

Η βιρμανική χούντα έχει ήδη ανακοινώσει τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ανθρώπων σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά ο σεισμός κατέστρεψε τα συστήματα επικοινωνιών, καθιστώντας δύσκολη την εκτίμηση του μεγέθους της καταστροφής.

Το Μανταλέι, όπου ζουν περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι, απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα από το επίκεντρο του χειρότερου σεισμού που έχει πλήξει τη Μιανμάρ εδώ και δεκαετίες.

Αναλυτές του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS) εκτιμούν πως ο αριθμός των νεκρών στη Μιανμάρ ενδέχεται να ξεπεράσει τις 10.000 και ότι το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών θα υπερβεί το ΑΕΠ της χώρας.

A mother and a baby stuck beneath a building after R.scale 7.7 magnitude #earthquake. Seeing this sight make me desperately sorry. Besides in MyitTar city, there was a water dam broken;people suffer floods too. Pray for #Myanmar #Burma #WhatsHappeningInMyanmar #MyanmarEarthquake pic.twitter.com/29ifXbgimW — PyaeSone Loon (@LimMn2) March 28, 2025

Συνεργεία διάσωσης από το εξωτερικό άρχισαν σήμερα να φθάνουν στη Μιανμάρ προκειμένου να συνδράμουν την έρευνα για ανεύρεση επιζώντων.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη γειτονική Ταϊλάνδη, όπου ο σεισμός των 7,7 βαθμών ταρακούνησε κτίρια και προκάλεσε την κατάρρευση ενός υπό κατασκευή ουρανοξύστη στην πρωτεύουσα Μπανγκόκ, εγκλωβίζοντας 30 ανθρώπους στα ερείπια, με 49 να αγνοούνται.

😱 Myanmar deadly quake — over 1,000 dead, missing reported as far as Bangkok The death toll from the powerful earthquake in Myanmar has surged past 1,000. According to the ruling military junta, 1,002 people have been confirmed dead, and 2,376 injured. At least 30 are still… pic.twitter.com/jBWyKK0ayc — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2025

Ο σεισμός κατέστρεψε δρόμους, γέφυρες και κτίρια στη Μιανμάρ, σύμφωνα με τη χούντα, ο ανώτατος στρατηγός της οποίας απηύθυνε χθες μια σπάνια έκκληση για διεθνή βοήθεια.



ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, EPA

“Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στις πληγείσες περιοχές”, ανέφερε σήμερα η χούντα σε μια δήλωση στα κρατικά ΜΜΕ.