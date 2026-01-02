Quantcast
Γαλλία: Πάνω από 1.000 πυρπολήσεις οχημάτων τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς – Τουλάχιστον 500 προσαγωγές - Real.gr
real player

Γαλλία: Πάνω από 1.000 πυρπολήσεις οχημάτων τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς – Τουλάχιστον 500 προσαγωγές

07:45, 02/01/2026
Γαλλία: Πάνω από 1.000 πυρπολήσεις οχημάτων τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς – Τουλάχιστον 500 προσαγωγές

Πάνω από χίλια οχήματα πυρπολήθηκαν και πάνω από 500 άνθρωποι προσήχθησαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πρωτοχρονιάς, ενώ καταγράφτηκαν «πιο περιορισμένες αστικές ταραχές», ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το υπουργείο Εσωτερικών.

Συνολικά, «προσήχθησαν 505 πρόσωπα» και σε 403 περιπτώσεις οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις και προφυλακίσεις, εξήγησε το γαλλικό υπουργείο, αναφερόμενο σε νύχτα «πιο ήρεμη» από την αντίστοιχη του 2025.

Την περασμένη χρονιά ωστόσο σε όλη τη Γαλλία είχαν αναφερθεί 420 προσαγωγές και 310 συλλήψεις και προφυλακίσεις.

Ο αριθμός των οχημάτων που πυρπολήθηκαν αυξήθηκε, έφθασε τα 1.173 έναντι 984 την Πρωτοχρονιά του 2025, κατά την ίδια πηγή.

Διαπιστώθηκε μολαταύτα από τις τοπικές αρχές «νύχτα λιγότερο ταραγμένη στα προάστια απ’ ό,τι την περασμένη χρονιά και πιο περιορισμένες αστικές ταραχές», επέμεινε το υπουργείο, κάνοντας λόγο εξάλλου για λιγότερες, και λιγότερο σοβαρές, «επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης».

Αστυνομικοί έγιναν στόχος πυροτεχνημάτων σε διάφορες πόλεις, ιδίως στη Νίκαια (νοτιοανατολικά), στη Λιόν (κεντροανατολικά), στο Στρασβούργο (ανατολικά) και στη Ρεν (δυτικά), ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην υπηρεσία.

Κάπου 90.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, συμπεριλαμβανομένων 10.000 στο Παρίσι και στα προάστιά του, είχαν κινητοποιηθεί από την 31η Δεκεμβρίου ενόψει των εορτασμών. Ο αριθμός αυτός παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

Κατά την εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας, 125 άνθρωποι, 17 ως 53 ετών, συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν στο Παρίσι — 33 για άσκηση βίας, 15 για ομαδική συμμετοχή σε συγκεντρώσεις με σκοπό την άσκηση βίας ή την πρόκληση υλικών φθορών, 10 για κατοχή ψυχοτρόπων ουσιών και 8 για χρήση ναρκωτικών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά μου...» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών αγνοουμένων

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά μου...» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών αγνοουμένων

20:41 02/01
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται – Η δραματική έκκληση του αδελφού της

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα που αγνοείται – Η δραματική έκκληση του αδελφού της

19:10 02/01
Μαρκόπουλο: Σοκαριστικό τροχαίο με θύμα 23χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο

Μαρκόπουλο: Σοκαριστικό τροχαίο με θύμα 23χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο

22:04 02/01
Μαρία Σάκκαρη: Οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Μαρία Σάκκαρη: Οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

13:51 02/01
2026: Η χρονιά που «καθαρίζει» το νερό! – Γιατί Καρκίνος, Σκορπιός & Ιχθύες θα ζήσουν την πιο έντονη συναισθηματική τους μεταμόρφωση

2026: Η χρονιά που «καθαρίζει» το νερό! – Γιατί Καρκίνος, Σκορπιός & Ιχθύες θα ζήσουν την πιο έντονη συναισθηματική τους μεταμόρφωση

14:15 02/01
Πανευτυχής ο Παναγιώτης Κουτσουμπής – Αποχαιρέτησε το 2025 με τρεις λέξεις

Πανευτυχής ο Παναγιώτης Κουτσουμπής – Αποχαιρέτησε το 2025 με τρεις λέξεις

19:00 01/01
Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Στην Αράχωβα με διάσημη παρέα – Η βόλτα με «γουρούνες» στον Παρνασσό και το γλέντι

Μαρία Αντωνά – Γιώργος Λιάγκας: Στην Αράχωβα με διάσημη παρέα – Η βόλτα με «γουρούνες» στον Παρνασσό και το γλέντι

15:15 02/01
Χοληστερόλη: Το πρωινό λάθος που εκτοξεύει τα «κακά» λιπίδια

Χοληστερόλη: Το πρωινό λάθος που εκτοξεύει τα «κακά» λιπίδια

08:30 02/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved