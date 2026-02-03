Γεωργιάδης: Εγκαινίασε το συγκρότημα του νέου γραμμικού επιταχυντή στο τμήμα ακτινοθεραπείας, του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» - Real.gr

Το συγκρότημα του νέου γραμμικού επιταχυντή στο τμήμα ακτινοθεραπείας, του νοσοκομείου «’Αγιος Ανδρέας» της Πάτρας εγκαινίασε σήμερα ο υπουργός Υγείας, ‘Αδωνις Γεωργιάδης.

Όπως τόνισε ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης κατά την διάρκεια της ομιλίας του, «μία πραγματική υγειονομική κρίση στην Πάτρα έλαβε τέλος σήμερα με τα εγκαίνια του μηχανήματος, το οποίο είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο, που καταστράφηκε ολοσχερώς, λόγω τήξης στους πυκνωτές».

Το νέο μηχάνημα, όπως είπε ο υπουργός Υγείας, «είναι τελευταίας τεχνολογίας και θα μπορεί να δίνει σε περισσότερους ασθενείς θεραπεία με μικρότερη ακτινοβολία και μικρότερη βλάβη στην υγεία, με αποτέλεσμα το κέρδος να είναι πολλαπλό και μεγάλο».

Σχετικά με την αγορά του νέου γραμμικού επιταχυντή, μέσω ΕΣΠΑ, ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι «η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κινήθηκε με υποδειγματικό τρόπο και μπορώ να της δώσω μετάλλιο για την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, για αυτό και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, διότι στην περίπτωση του γραμμικού επιταχυντή ακόμα και η μία ημέρα μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ της ζωής και του θανάτου ενός ανθρώπου».

Παράλληλα, με αφορμή την αυριανή παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «στον ‘’Αγιο Ανδρέα’ εγκαινιάσαμε τον γραμμικό επιταχυντή, ένα βασικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση του καρκίνου, ενώ με τα εγκαίνια της Γ’ κάμερας και του PET – Scan πέρυσι δώσαμε μία πολύ μεγάλη πολύ μεγάλη ώθηση στην διάγνωση και θεραπεία των ογκολογικών ασθενών στην Αχαΐα.»

Επίσης, πρόσθεσε ότι «με το κέντρο ημερήσιας νοσηλείας ‘Νίκος Κούρκουλος’, δωρεά της κυρίας Μαριάννας Λάτση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας, το οποίο ήδη κτίζεται και σε περίπου ένα χρόνο θα το εγκαινιάσουμε, θα δώσουμε άλλη εποχή στην θεραπεία των ογκολογικών ασθενών στη Δυτική Ελλάδα».

Ταυτόχρονα είπε ότι «τις επόμενες μέρες θα υπογράψω το εθνικό μας σχέδιο για την αντιμετώπιση του καρκίνου» και συνέχισε: «Πρόκειται για ένα μεγάλο πρόγραμμα που σχεδιάζουμε σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και με την προεδρία του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας για τον καρκίνο, του κ. Καπετανάκη, ο οποίος θα αναλάβει να συντονίσει όλες τις κρατικές υπηρεσίες, θα φτιάξουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα οργανωμένο ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καρκίνου, όχι μόνο σε ασθενείς, αλλά και στις οικογένειές τους».

«Γιατί», όπως υπογράμμισε, «δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του πίσω» και συνέχισε: «Αυτό είναι το σύνθημα του υπουργείου Υγείας και σε αυτό μας βοηθούν και οι δωρητές μας, διότι όσοι και να είναι οι κρατικοί πόροι, που στην προκειμένη περίοδο είναι αρκετοί και το κράτος έχει βάλει πολλά δικά του χρήματα για τις ανάγκες της υγείας, ποτέ αυτοί οι πόροι δεν είναι αρκετοί. Πάντα χρειαζόμαστε και κάτι παραπάνω».

Στην συνέχεια, ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης παρέθεσε στοιχεία για το νοσοκομείο του «Αγίου Ανδρέα», «για να γνωρίζουν όλοι», όπως είπε, «τι δουλειά έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για το συγκεκριμένο νοσοκομείο».

Ειδικότερα, ο υπουργός Υγείας είπε:

Ποσοστό κάλυψης κλινών, 70,30 το 2019, 79,68 το 2025

Αριθμός νοσηλειών, 30.729 το 2019, 36.543 το 2025

Αριθμός τακτικών χειρουργείων, 6.317 το 2019, 7.796 το 2025

Αριθμός εκτάκτων χειρουργείων, 1.736 το 2019, 2.746 το 2025

Αριθμός απογευματινών χειρουργείων, 0 το 2019, 92 το 2025

Αριθμός ασθενών που εξετάστηκαν στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, 106.554 το 2019, 124.443 το 2025

Αριθμός ασθενών που εξετάστηκαν στα απογευματινά ιατρεία, 7.000 το 2019, 9.000 το 2025

Πρόγραμμα Δοξιάδη ‘Προλαμβάνω’, 0 το 2019, 432 εξετάσεις το 2025

Όσον αφορά στο προσωπικό

150 γιατροί το 2019, 161 το 2026

Ειδικευόμενοι, 84 το 2019, 112 το 2026

Νοσηλευτικό προσωπικό, 400 το 2019, 465 το 2025 *Λοιπό προσωπικό, 445 το 2019, 606 το 2025, δηλαδή 30% αύξηση

Προϋπολογισμός 14.112.503 ευρώ το 2019,

30.465.355 ευρώ το 2025, δηλαδή αύξηση μεγαλύτερη του 100%.

Όπως υπογράμμισε ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης, «αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής μιας κυβέρνησης που ενδιαφέρεται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν είναι τα αποτελέσματα μιας κυβέρνησης, που θέλει να ξεπουλήσει το ΕΣΥ, ούτε ενός υπουργού που είναι έμπορος υγείας, ούτε κάποιου που έχει κρυφό σχέδιο να ιδιωτικοποιήσει το νοσοκομείο, γιατί όλα αυτά είναι γνωστές ελληνικές ανοησίες και το συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο».

Ακόμη, ανέφερε ότι «”Αγιος Ανδρέας’ είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο και κρίσιμο νοσοκομείο, ενώ η ορθή λειτουργία του αποτελεί τελείως κρίσιμη παράμετρο για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Δυτική Ελλάδα».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στο νοσοκομείο προχωρούν και μεγαλώνουμε τους χώρους του».

Η σημερινή επίσκεψη του ‘Αδωνη Γεωργιάδη στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Πάτρας ξεκίνησε από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο, όπου προήδρευσε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της διοίκησης.

Ο υπουργός Υγείας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην δωρεά της κ. Μαριάννας Λάτση για την κατασκευή του κέντρου ημερήσιας νοσηλείας ‘Νίκος Κούρκουλος’ , ενώ αναφερόμενος στην ανέγερση του νέου κτιρίου που θα στεγάσει το τμήμα επειγόντων περιστατικών, είπε ότι «σκοπός μας ήταν από την αρχή να αξιοποιήσουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι και το τελευταίο ευρώ και αυτή την στιγμή το υπουργείο Υγείας είναι το πρώτο σε απορρόφηση από όλα τα υπουργεία».

Όπως πρόσθεσε, «δεν μπορούσαμε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία αναξιοποίητη για να παράσχουμε στους ασθενείς ένα ΕΣΥ που το έχουμε πραγματικά ανάγκη και το αξίζουμε».

Όπως είπε ο υπουργός Υγείας, «τα έργα που εκτελούνται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο είναι συνολικής αξίας άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να υπολογίζουμε τη μεγάλη δωρεά της κ. Μαριάννας Λάτση», συμπληρώνοντας ότι «παραλάβαμε ΤΕΠ λιγότερο από 1.000 τετραγωνικά και σε 6 μήνες θα παραδώσουμε ΤΕΠ πάνω από 2.000 τετραγωνικά».

Με αφορμή διαμαρτυρίες συνδικαλιστών, ο ‘Αδωνις Γεωργιάδη είπε ότι «η μείωση της λίστας των χειρουργείων είναι πάρα πολύ μεγάλη και το προσωπικό είναι περισσότερο παρά ποτέ, αλλά θέλουμε ακόμα περισσότερο».

Οι επισκέψεις του υπουργού Υγείας ολοκληρώθηκαν στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των έργων αναβάθμισης, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες δημιουργίας τριών νέων χειρουργικών αιθουσών και μίας αίθουσας ανάνηψης. Ακόμη, υλοποιούνται έργα αναδιαμόρφωσης και αποκατάστασης ζημιών από πυρκαγιά στον 3ο όροφο του νοσοκομείου.

Στο μεταξύ, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Υγείας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το εργατικό κέντρο της Πάτρας πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών, στην οποία συμμετείχαν υγειονομικοί και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, ζητώντας, μεταξύ άλλων, μαζικές προσλήψεις προσωπικού, χρηματοδότηση όλων των αναγκών για την υγεία κ.α.

Επίσης, συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων πραγματοποιήθηκε και κατά την διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο «’Αγιος Ανδρέας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ